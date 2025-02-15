Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Công việc Hành chính 40%, tuyển dụng 60%

+ Xây dựng văn hóa công ty

+ Chấm công nhân sự

+ Mua sắm văn phòng phẩm

+ Thực hiện kế hoạch tuyển dụng của công ty theo yêu cầu của cấp trên

+ Hỗ trợ xử lý các công việc phát sinh liên quan đến nhân sự

+ Thực hiện các công tác báo cáo của phòng HR

+ Quản lý nhân viên bộ phận nhân sự và cty

+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có chứng chỉ về phát triển tổ chức, đánh giá năng lực hoặc quản trị nhân tài là lợi thế.

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 5-7 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý nhân sự cấp cao.

Từng làm cho doanh nghiệp trên 500 nhân sự

Có kinh nghiệm trực tiếp trong tái cấu trúc tổ chức, xây dựng khung năng lực và đánh giá hiệu suất.

Kỹ năng:

Tư duy chiến lược, khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng.

Kỹ năng lãnh đạo, truyền cảm hứng và thúc đẩy đội nhóm làm việc hiệu quả.

Sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao, quyết liệt bám đuổi mục tiêu.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/ thưởng: 15.000.000đ + Phụ cấp + KPIs

Phúc lợi khác Thưởng Lế Tết, sinh nhật;

Liên hoan công ty hàng tháng, du lịch nghỉ dưỡng hằng năm.

Đóng BHXH theo quy định của Nhà nước và công ty

Được đào tạo để nâng cao kỹ năng chuyên môn chi phí công ty hỗ trợ

Thời gian làm việc: Giờ hành chính 8h30- 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ trưa 12h-14h)

Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin