Tuyển Hành chính nhân sự TOMOSIA Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

TOMOSIA Co.,Ltd
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại TOMOSIA Co.,Ltd

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Âu Viêt, số 1 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Tuyển dụng: tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện tuyển dụng nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho công ty.
Quản lý hợp đồng lao động, nghỉ việc
Đầu mối truyền thông nội bộ, tổ chức sự kiện (có nhân sự hỗ trợ triển khai)
Mua sắm quà tặng, tạp phẩm - văn phòng phẩm định kỳ, làm việc với tòa nhà, nhà cung cấp.
Thực hiện những công việc khác khi có yêu cầu của ban Giám đốc và các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trên 3 năm, ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực IT.
Cẩn thận, có trách nhiệm cao với công việc
Hòa đồng, giao tiếp cởi mở, có năng lượng tích cực.

Tại TOMOSIA Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12 triệu - 16 triệu Gross /tháng
Môi trường IT việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
Review điều chỉnh lương 2 lần/năm vào tháng 4 và tháng 10.
Thưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết
Quỹ phép 12 ngày/năm và quỹ Work from home 12 ngày/năm
Bảo hiểm sức khỏe nâng cao
Company trip hàng năm; các hoạt động teambuilding được tổ chức theo định kỳ.
Nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động
Tham gia BHXH, BHYT, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và CN
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà Âu Việt, số 1 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tại sao lại là TOMOSIA
Tên TOMOSIA là cách chơi chữ tiếng Nhật, có nghĩa là win-win, happy together.Ở TOMOSIA, chúng tôi đề cao văn hoá công ty và các giá trị gia đình, bạn bè. Sẽ chẳng đi đến đâu với 1 tư duy tập trung vào lợi nhuận và những con số.Ở TOMOSIA, bạn sẽ phải học hỏi không ngừng về các công nghệ tiên phong. Đối tác của TOMOSIA chủ yếu là các startup đến từ Nhật Bản, về fintech, IoT, AI, ... Họ là những người rất năng động, sáng tạo, và TOMOSIA cũng phải như thế.Ở TOMOSIA, bạn cứ làm những gì mình thích, nhưng bạn phải là người giỏi nhất về lĩnh vực đó.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TOMOSIA Co.,Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà Âu Viêt, số 1 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

