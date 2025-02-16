Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TAKER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 27 Sunrise K - KĐT The Manor Central Park - Nguyễn Xiển - Hoàng Mai - Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản lý hồ sơ nhân viên:

Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ nhân viên, bao gồm hợp đồng, lý lịch, và các giấy tờ liên quan.

Cập nhật thông tin nhân viên vào hệ thống quản lý, đảm bảo thông tin luôn chính xác và kịp thời.

Theo dõi và quản lý hồ sơ nghỉ phép, nghỉ bệnh và các hồ sơ liên quan đến chế độ phúc lợi.

Hỗ trợ tuyển dụng:

Đăng tin tuyển dụng trên các trang mạng tuyển dụng và mạng xã hội.

Sàng lọc hồ sơ ứng viên, liên hệ phỏng vấn và sắp xếp lịch hẹn phỏng vấn với các ứng viên tiềm năng.

Tham gia phỏng vấn cùng các phòng ban liên quan và đưa ra đánh giá.

Quản lý lương thưởng:

Kiểm tra và tổng hợp bảng lương, tính toán lương thưởng cho nhân viên dựa trên hệ thống đánh giá hiệu quả công việc.

Giải quyết các thắc mắc về lương, chế độ của nhân viên, và làm việc với kế toán để đảm bảo thanh toán kịp thời.

Quản lý văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng:

Kiểm kê, đặt mua và phân phát văn phòng phẩm cho các bộ phận.

Theo dõi và bảo trì các thiết bị văn phòng, đảm bảo hoạt động suôn sẻ.

Đào tạo và phát triển:

Hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

Theo dõi tiến độ và hiệu quả đào tạo, đồng thời lập báo cáo về kết quả đào tạo.

Quản lý quan hệ lao động:

Hỗ trợ giải quyết các tranh chấp lao động và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật lao động.

Theo dõi và cập nhật các quy định, luật lao động và các chính sách liên quan.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Hành chính Nhân sự.

Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như MS Office.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TAKER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI

Lương: 9 - 12 triệu + thưởng theo KPI

Cơ hội phát triển sự nghiệp và tham gia các khóa đào tạo chuyên môn.

Môi trường làm việc sáng tạo, năng động và trẻ trung.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, ngày nghỉ phép, thưởng lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TAKER VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin