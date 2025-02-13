Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập Khẩu Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: U04 - L43 KĐT Đô Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Quản lý hồ sơ nhân sự:

- Cập nhật và lưu trữ hồ sơ, hợp đồng lao động, các giấy tờ liên quan một cách khoa học dễ thấy dễ tìm. - Theo dõi thời hạn hợp đồng, gia hạn và thanh lý hợp đồng khi đến hạn.

2. Chấm công và tính lương:

- Theo dõi chấm công, quản lý ngày nghỉ phép, nghỉ ốm của nhân viên trong Công ty.

- Thực hiện tính lương chính xác theo cơ chế lương.

- Lưu trữ hồ sơ lương của lao động một cách khoa học và an toàn.

3. Bảo hiểm và chế độ phúc lợi:

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội như tăng giảm, đối chiếu C12 để thanh toán BHXH đúng hạn.

- Giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động theo quy định.

4. Thực hiện các thủ tục hành chính: - Soạn thảo các văn bản, quyết định liên quan đến nhân sự.

- Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện như lễ kỷ niệm, ngày lễ.

- Phối hợp với các phòng ban để thực hiện hoạt động team building, du lịch công ty.

- Chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp, hội thảo, đào tạo nội bộ.

- Tổ chức tiếp đón khách hàng, đối tác đến làm việc tại công ty.

- Lập kế hoạch mua sắm và cấp phát văn phòng phẩm dựa trên nhu cầu thực tế.

- Theo dõi, bảo trì và sửa chữa các trang thiết bị văn phòng như máy in, máy photocopy, máy tính.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và cấp trên.

5. Tuyển dụng nhân sự

Yêu Cầu Công Việc

- Có hiểu biết về Luật Lao động và các thủ tục Hành chính

- Có khả năng sắp xếp lịch làm việc khoa học.

- Yêu thích tìm hiểu nguyên nhân cốt lõi và cải tiến quy trình làm việc.

- Năng động, nhiệt tình & ham học hỏi

- Sẵn sàng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm

- Độ tuổi: 1992-2000

Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập Khẩu Việt Nam Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận

- Tham gia đầy đủ BHXH; BHYT; BHTN theo quy định

- Được nghỉ Lễ, Tết theo quy định; thưởng Lễ, Tết hàng năm theo quy định công ty và các chế độ khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập Khẩu Việt Nam Thịnh Vượng

