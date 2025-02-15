Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Anna Lee Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Diễn, B16 - 05A, Violet 4, Vinhomes Gardenia, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Hỗ trợ phiên dịch các buổi họp cho sếp.

- Phụ trách công tác tuyển dụng của công ty và quản lý hồ sơ nhân sự.

- Chấm công, tính lương, thưởng, hoa hồng hàng tháng. Theo dõi, sắp xếp việc phát lương hàng tháng. Hỗ trợ theo dõi BHXH, BHYT cho nhân viên công ty.

- Thực hiện công tác văn thư hành chính của công ty.

- Tuyển dụng các vị trí theo yêu cầu của các sếp.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng trung thành thạo 4 kĩ năng, thành thạo vi tính văn phòng.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, quản lý, sắp xếp công việc, có tư duy, khả năng xử lý công việc nhanh, làm việc cẩn thận.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Tại Công ty Cổ phần Anna Lee Group Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương cứng: 10.000.000 - 15.000.000 (Thỏa thuận lương theo năng lực).

2. Đóng BHXH khi lên chính thức, lương thưởng tháng 13, thưởng lễ tết, phép năm, nghỉ lễ nghỉ tết theo quy định.

3. Mỗi tháng đi liên hoan, hoa quả.

4. Thời gian làm việc T2 -T7 (9h - 18h, nghỉ trưa 1,5 tiếng).

5. Công ty cung cấp thiết bị làm việc: laptop, điện thoại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Anna Lee Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin