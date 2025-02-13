Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, Tòa Hapulico Center Building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lễ tân (20%)
Trực quầy lễ tân và đón tiếp,hướng dẫn kháchhàng/đối tác/nhà cung cấp và nhân viên đến làm việc tại Công ty.
Tiếp nhận, luân chuyển, xử lý thư từ, công văn, bưu kiện.
Hành chính (80%)
Giámsát, thống kê quá trình sử dụng, đặt văn phòng phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết.
Theodõi và quản lý danh sách trang thiết bị, dụng cụ, tài sản của Công ty.
Đăng ký vàquản lý vé xe tháng .
Tiếp nhận lịch đăng ký làm thêm giờ của CBNV và đăng ký với tòa nhà.
Phụtrách thực hiện thanh toán với tất cả đối tác liên quan đếnchi phí hành chính.
Hỗ trợ trìnhký, luân chuyểntài liệu, hồ sơ, chứngtừ,... của các bộ phận/phòng ban trong Công ty theo đúng quy trình.
Chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp, sự kiện.
Theo dõi vàquản lý thông tin, hồ sơ nhân sựmới trên hệ thống.
Tham gia, phối hợp với nhân sự trong team tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ, đào tạo, phát triển văn hoá trong công ty.
Thực hiện cáccông việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học.
Kiến thức chuyên môn và kỹ năng: Thành thạo Word, Excel, Email,...
Có kinh nghiệmtối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.
Cẩn thận, trungthực, nhanh nhẹn,hoạt bát. Tính cách vui vẻ, hòa đồng và có tinh thần hỗ trợ, tinh thần hoạt động đội, nhóm.
Chịuđược áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Thunhập: Lương cứng (8.000.000đ - 10.000.000đ) +phụ cấp.
Được đào tạo về các nghiệp vụ nhân sự (Tuyển dụng,chấm công, tính lương,...) khi nhân sự có mong muốn.
Đảm bảo quyềnlợi về chế độ lươngthưởng, chính sách thưởng hoa hồng, chínhsách khích lệ nhân sự có thành tích tốt.
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lươngtháng 13, 20/10,08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình tea break, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.
Môi trường làm việc 9x trẻ trung,năng động, khuyếnkhích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.
Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hộithăng tiến cho nhân sự.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ7 (8h15 - 17h30). Nghỉ trưa 1.5 tiếng. Nghỉ luân phiên thứ 7 trong tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tháp A, tòa nhà Rivera Park Hanoi, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

