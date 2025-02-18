Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KACHING GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A01 - L87 Khu A, KĐT mới Dương Nội, Phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc trong phòng nhân sự 1 kèm 1 bao gồm:

Tuyển dụng

Đào tạo

C&B

Truyền thông nội bộ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Laptop

Có tinh thần và trách nhiệm

Biết tiếp thu và lắng nghe

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KACHING GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được training 1 kèm 1 về hành chính nhân sự tổng hợp

Được trực tiếp tham gia và thực hiện các công việc phòng HCNS

Được tham gia xây dựng và phát triển phòng Nhân sự

Được tham gia các sự kiện nội bộ công ty: 8/3, 20/10, Noel , Year End Party, Team Building.,,,

