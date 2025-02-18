Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KACHING GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KACHING GROUP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: A01
- L87 Khu A, KĐT mới Dương Nội, Phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc trong phòng nhân sự 1 kèm 1 bao gồm:
Tuyển dụng
Đào tạo
C&B
Truyền thông nội bộ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có Laptop
Có tinh thần và trách nhiệm
Biết tiếp thu và lắng nghe
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KACHING GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Được training 1 kèm 1 về hành chính nhân sự tổng hợp
Được trực tiếp tham gia và thực hiện các công việc phòng HCNS
Được tham gia xây dựng và phát triển phòng Nhân sự
Được tham gia các sự kiện nội bộ công ty: 8/3, 20/10, Noel , Year End Party, Team Building.,,,
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KACHING GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
