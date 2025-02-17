Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ Phần Chế tạo thiết bị điện OMEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 38 Bà Triệu, phường Tràng Tiền, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tuyển dụng và Đào tạo

Xác định nhu cầu tuyển dụng của công ty, phối hợp với các phòng ban liên quan để lập kế hoạch tuyển dụng.

Đăng tin tuyển dụng, lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn và hỗ trợ đánh giá ứng viên.

Xây dựng và duy trì nguồn ứng viên tiềm năng thông qua các kênh tuyển dụng (trực tuyến, offline, headhunter..).

Thực hiện các thủ tục nhận việc cho nhân viên mới (hồ sơ, hợp đồng, đào tạo hội nhập).

Lập kế hoạch và tổ chức các chương trình đào tạo (đào tạo nội bộ, thuê ngoài).

Xây dựng nội dung và tài liệu đào tạo dựa trên nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo.

Quản lý dữ liệu đào tạo và phát triển nhân sự.

2. Nhiệm vụ khác

Phụ trách công tác bảo hiểm cho người lao động trong công ty

Thực hiện tổng hợp chấm công và tính lương cho bộ phận Kinh doanh

Quản lý văn thư, thiết bị văn phòng làm việc và các công việc được phân công khác.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên người có kinh nghiệm tuyển dụng lao động phổ thông hoặc làm trong lĩnh vực cung ứng nhân sự.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, dễ dàng tạo dựng mối quan hệ với lao động và đối tác.

Biết sử dụng cơ bản tin học văn phòng cơ bản

Chịu được áp lực trong công việc

Tại Công ty Cổ Phần Chế tạo thiết bị điện OMEGA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ + thưởng KPI Tuyển dụng

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, các chế độ nghỉ lễ, tết, du lịch hàng năm, sinh nhật,... theo quy định của pháp luật;

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chế tạo thiết bị điện OMEGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin