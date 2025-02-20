Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH SunRock làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tuyển dụng

Thực hiện quy trình về BHXH

Thực hiện quy trình làm hợp đồng, nội quy, văn hóa công sở

Bảo quản, mua văn phòng phẩm

Làm các công việc hành chính khác…

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

Có laptop.

Nhanh nhẹn, thông minh

Tại Công ty TNHH SunRock Thì Được Hưởng Những Gì

LCB 9-12tr

Phụ cấp cơm trưa: 650k/tháng

Thưởng tuyển dụng

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định hiện hành của Luật Lao Động.

Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13. Tổ chức sinh nhật, liên hoan theo quý/năm, Teambuilding,…

Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SunRock

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin