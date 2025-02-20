Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH SunRock làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH SunRock
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Tuyển dụng
Thực hiện quy trình về BHXH
Thực hiện quy trình làm hợp đồng, nội quy, văn hóa công sở
Bảo quản, mua văn phòng phẩm
Làm các công việc hành chính khác…
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
Có laptop.
Nhanh nhẹn, thông minh
Tại Công ty TNHH SunRock Thì Được Hưởng Những Gì
LCB 9-12tr
Phụ cấp cơm trưa: 650k/tháng
Thưởng tuyển dụng
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định hiện hành của Luật Lao Động.
Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13. Tổ chức sinh nhật, liên hoan theo quý/năm, Teambuilding,…
Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SunRock
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
