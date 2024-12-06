Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nhận, sắp xếp, phân phối dữ liệu.
Báo cáo về nhập liệu và xử lí dữ liệu.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Địa điểm làm việc: 208 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Địa điểm làm việc:
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (từ 09:00 đến 18:00)
Thời gian làm việc:

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Sử dụng thành thạo Excel. (BẮT BUỘC)
Khả năng làm việc độc lập.
Cẩn thận, chi tiết, có khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 7,500,000 vnđ – 8,500,000 vnđ
Môi trường làm việc năng động.
Thưởng theo kết quả hoạt động của công ty
Cơ hội được đào tạo, học tập nâng cao trình độ
Teambulding, YEP, quà tặng: Sinh nhật, hiếu hỉ...và nhiều chính sách đãi ngộ khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM

CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà Akuruhi, 124 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

