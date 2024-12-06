Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nhận, sắp xếp, phân phối dữ liệu.

Báo cáo về nhập liệu và xử lí dữ liệu.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (từ 09:00 đến 18:00)

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nữ

Sử dụng thành thạo Excel. (BẮT BUỘC)

Khả năng làm việc độc lập.

Cẩn thận, chi tiết, có khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 7,500,000 vnđ – 8,500,000 vnđ

Môi trường làm việc năng động.

Thưởng theo kết quả hoạt động của công ty

Cơ hội được đào tạo, học tập nâng cao trình độ

Teambulding, YEP, quà tặng: Sinh nhật, hiếu hỉ...và nhiều chính sách đãi ngộ khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM

