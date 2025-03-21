Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Lewu Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Công Ty TNHH Lewu Tech
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 118/127A/28 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tư vấn, thiết kế và triển khai các dịch vụ, giải pháp cho khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến dịch vụ Internet, Managed Service.
Làm việc, cấu hình, vận hành với các thiết bị Router, Switch, Firewall, Access Point,...
Tham gia khắc phục sự cố.
Xử lý các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, sức khỏe tốt.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành Mạng máy tính, CNTT hoặc ngành liên quan.
Nghe/nói tốt Tiếng Anh.
Thành tạo tin học văn phòng.
Có kiến thức về mạng LAN/WAN/Internet.
Có kinh nghiệm ở vị trí IT Helpdesk, ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các công ty Viễn thông, CNTT.
Thân thiện, hòa đồng.
Tại Công Ty TNHH Lewu Tech Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng các ngày Lễ Tết trong năm, sinh nhật, kết hôn,…..
Thưởng theo hiệu quả làm việc, được trang bị công cụ làm việc theo chính sách của Công ty.
Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và thăng tiến cao.
Du lịch, Teambuilding.
Thời gian làm việc:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lewu Tech
