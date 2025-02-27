Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

IT Helpdesk

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 93 Nguyễn Du, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) nội bộ, bao gồm server, data center, mạng (LAN, Wi-Fi), email, camera an ninh, điện thoại nội bộ và các thiết bị văn phòng;
Xây dựng và quản lý data warehouse, đảm bảo an toàn dữ liệu với kiến thức cơ bản về data governance;
Đảm bảo an toàn thiết bị CNTT, thực hiện phân chia, quản lý và bàn giao thiết bị cho nhân viên theo đúng quy trình;
Hỗ trợ cài đặt, cấu hình và xử lý sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm, đảm bảo tính tương thích và vận hành ổn định;
Giám sát và hỗ trợ vận hành hệ thống cửa ra vào và các hệ thống hỗ trợ an ninh khác;
Thực hiện backup và phục hồi dữ liệu định kỳ, đảm bảo dữ liệu không bị mất mát và luôn sẵn sàng khi cần thiết;
Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập, hỗ trợ kết nối từ xa và đảm bảo bảo mật thông tin.
Đề xuất phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống và phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài khi cần thiết;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành CNTT hoặc ngành liên quan;
Kinh nghiệm: Tối thiểu 01-02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT Help Desk hoặc IT Support;
Hiểu biết về quản lý và vận hành hệ thống mạng (LAN, Wi-Fi), máy chủ (server) và trung tâm dữ liệu (data center);
Kinh nghiệm cài đặt, cấu hình và bảo trì phần cứng (PC, laptop, máy in, camera giám sát) và phần mềm;
Khả năng xử lý sự cố kỹ thuật và hỗ trợ người dùng cuối;
Có kiến thức về xây dựng và quản lý data warehouse, quản trị dữ liệu (data governance);
Biết cách backup và phục hồi dữ liệu, đảm bảo tính an toàn và sẵn sàng;
Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập và hỗ trợ kết nối từ xa;
Cẩn thận, có trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ khi có sự cố phát sinh.

Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 – 12.000.0000 VNĐ/tháng;
Thử việc: 60 ngày, 100% lương chính thức;
Phụ cấp tiền ăn teamwork: 300.000 VNĐ/tháng;
Phụ cấp ăn tại nhà hàng cơm lươn Unatoto của công ty 500.000 VNĐ/tháng;
Đánh giá xét tăng lương 02 lần/ năm;
Thưởng lương tháng 13;
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm, khám sức khỏe,... theo quy định Luật Lao Động;
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng và văn hóa tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 56-58/12 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

