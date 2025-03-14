Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH THE SENTRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà TS P, 16 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Duy trì hệ thống công nghệ thông tin khối Văn phòng luôn hoạt động ổn định.

Xác nhận, đánh giá và hỗ trợ công ty/khách hàng khi có các sự cố về máy tính, phần mềm...

Sửa chữa cấu hình, thay mới các thiết bị phần cứng, thiết bị văn phòng: máy in, máy tính, điện thoại...

Phối hợp với các phòng ban khác để mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Các công việc phát sinh theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên ở vị trí IT Helpdesk hoặc tương đương

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ, có tinh thần học hỏi cao

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Tại CÔNG TY TNHH THE SENTRY Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty lấy nhân sự là cốt lõi để phát triển, ưu tiên phát triển nhân sự nội bộ

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lộ trình phát triển rõ ràng

Lương, thưởng tháng 13 hấp dẫn

Thời gian làm việc từ 8:00 đến 17:00, thử việc trong 2 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THE SENTRY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin