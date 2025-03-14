Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH THE SENTRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại CÔNG TY TNHH THE SENTRY
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà TS P, 16 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Duy trì hệ thống công nghệ thông tin khối Văn phòng luôn hoạt động ổn định.
Xác nhận, đánh giá và hỗ trợ công ty/khách hàng khi có các sự cố về máy tính, phần mềm...
Sửa chữa cấu hình, thay mới các thiết bị phần cứng, thiết bị văn phòng: máy in, máy tính, điện thoại...
Phối hợp với các phòng ban khác để mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Các công việc phát sinh theo yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên ở vị trí IT Helpdesk hoặc tương đương
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ, có tinh thần học hỏi cao
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Tại CÔNG TY TNHH THE SENTRY Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty lấy nhân sự là cốt lõi để phát triển, ưu tiên phát triển nhân sự nội bộ
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lộ trình phát triển rõ ràng
Lương, thưởng tháng 13 hấp dẫn
Thời gian làm việc từ 8:00 đến 17:00, thử việc trong 2 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THE SENTRY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
