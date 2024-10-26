Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM
- Cần Thơ: Tầng 3, số 200 đường Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào các dự án phần mềm với các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là doanh nghiệp Nhật Bản, phát triển sản phẩm phần mềm của Công ty
Ứng dụng Agile, Scrum triển khai và phát triển sản phẩm
Tham gia thiết kế cơ bản, viết hướng dẫn, review source code
Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công việc, báo cáo hàng ngày trực tiếp cho người quản lý
Nơi làm việc: Tầng 3, số 200 đường Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu (từ 08:00 – 17:00 hoặc chế độ làm việc linh hoạt)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 3 năm kinh nghiệm lập trình với Java, Spring Boot
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập trình Frontend với ReactJs/VueJS/Angular, biết sử dụng GIT
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Sáng tạo và chủ động trong công việc, nắm bắt và giải quyết vấn đề nhanh
Biết tiếng Nhật hoặc làm việc ở công ty Nhật là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh
Thưởng hè, lương tháng 13, thưởng theo lợi nhuận vào cuối năm,...
Hệ thống giải thưởng thường xuyên: Giải thưởng nỗ lực, giải thưởng nhân viên xuất sắc, nhân viên triển vọng, thưởng dự án thành công,...
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN trên 100% lương
Chương trình sức khỏe PVI cho nhân viên và gia đình
Khám sức khỏe định kỳ
12 ngày phép + 1 ngày nghỉ sinh nhật
Du lịch thường niên, teambuilding tổ chức định kỳ, tham gia tiệc Công ty hàng tháng
Được tham gia các hoạt động thể thao (CLB bóng đá, cầu lông, cờ tướng)
Tham gia các khóa kỹ năng mềm trong và ngoài Công ty
Đào tạo tiếng Nhật miễn phí, hỗ trợ thi chứng chỉ và thưởng khi đạt được chứng chỉ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
