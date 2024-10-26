Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Tầng 3, số 200 đường Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các dự án phần mềm với các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là doanh nghiệp Nhật Bản, phát triển sản phẩm phần mềm của Công ty Ứng dụng Agile, Scrum triển khai và phát triển sản phẩm Tham gia thiết kế cơ bản, viết hướng dẫn, review source code Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công việc, báo cáo hàng ngày trực tiếp cho người quản lý
Nơi làm việc: Tầng 3, số 200 đường Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu (từ 08:00 – 17:00 hoặc chế độ làm việc linh hoạt)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm lập trình với Java, Spring Boot Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập trình Frontend với ReactJs/VueJS/Angular, biết sử dụng GIT Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Sáng tạo và chủ động trong công việc, nắm bắt và giải quyết vấn đề nhanh Biết tiếng Nhật hoặc làm việc ở công ty Nhật là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh Thưởng hè, lương tháng 13, thưởng theo lợi nhuận vào cuối năm,... Hệ thống giải thưởng thường xuyên: Giải thưởng nỗ lực, giải thưởng nhân viên xuất sắc, nhân viên triển vọng, thưởng dự án thành công,... Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN trên 100% lương Chương trình sức khỏe PVI cho nhân viên và gia đình Khám sức khỏe định kỳ 12 ngày phép + 1 ngày nghỉ sinh nhật Du lịch thường niên, teambuilding tổ chức định kỳ, tham gia tiệc Công ty hàng tháng Được tham gia các hoạt động thể thao (CLB bóng đá, cầu lông, cờ tướng) Tham gia các khóa kỹ năng mềm trong và ngoài Công ty Đào tạo tiếng Nhật miễn phí, hỗ trợ thi chứng chỉ và thưởng khi đạt được chứng chỉ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà E-Town, số 364, Đường Cộng Hòa , Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

