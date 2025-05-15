Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/06/2025
Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 419 Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Weldcom tuyển dụng 02 Kế toán bán hàng làm việc tại Phùng Xá, Thạch Thất. Công việc cụ thể như sau:
- Thu thập, kiểm tra và quản lý toàn bộ sổ chứng từ, báo cáo phát sinh tại điểm bán.
- Ghi chép các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại điểm bán bao gồm: Đơn hàng bán, Hóa đơn bán hàng, Công nợ phải thu, Công nợ phải trả, Thu Chi tiền mặt, Ngân hàng, Kho, TSCĐ/CCDC, Lương....Đảm bảo đúng nội dung, quy trình và quy định của điểm bán.
- Đối chiếu số liệu Kho với Thủ kho; đối chiếu và đốc thúc Công nợ với Kinh doanh/Trợ lý kinh doanh.
- Điều chuyển hàng hóa các kho
- Đảm bảo xử lý các nghiệp vụ kế toán nhanh nhất có thể, tạo điều kiện cho các nhân sự thuộc các vị trí khác tập trung cho chuyên môn hướng tới cả cửa hàng cùng phục vụ khách hàng, tạo trải nghiệm tốt nhất trong khâu thanh toán cho khách hàng.
- Một số công việc theo yêu cầu của cấp quản lý…
- Cẩn thận, trung thực, tinh thần làm việc luôn nâng cao.
- Học hỏi sản phẩn nhanh.
- Đáp ứng kịp thời các yêu cầu và tiến độ hàng hóa của công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Đóng góp ý kiến đề xuất cho quản lý trực tiếp trong lĩnh vực nhiệm vụ có liên quan chức năng kế toán.
- Biết lưu trữ, sắp xếp, kiểm tra dữ liệu theo chuẩn 5S
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Biết sử dụng phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử
- Nắm được nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
- Chịu được áp lực cao trong công việc
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, Nữ, tuổi dưới 35.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cẩn thận, trung thực, tinh thần làm việc luôn nâng cao.
- Học hỏi sản phẩn nhanh.
- Đáp ứng kịp thời các yêu cầu và tiến độ hàng hóa của công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Đóng góp ý kiến đề xuất cho quản lý trực tiếp trong lĩnh vực nhiệm vụ có liên quan chức năng kế toán.
- Biết lưu trữ, sắp xếp, kiểm tra dữ liệu theo chuẩn 5S
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Biết sử dụng phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử
- Nắm được nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
- Chịu được áp lực cao trong công việc
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, Nữ, tuổi dưới 35.

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 07- 10 triệu đồng + phụ cấp + thưởng (thỏa thuận theo năng lực)
- Được tham gia chính sách phát triển nhân sự ưu việt: được cấp quỹ đào tạo hàng năm để chủ động tham gia các khóa học ngoài, được tham gia chương trình đào tạo inhouse.
- Được đóng Bảo hiểm xã hội trên 100% lương.
- Được hưởng các chế độ phép năm, lễ tết, ... theo đúng 100% quy định của pháp luật lao động.
- Các chế độ phúc lợi đầy đủ.
- Được làm việc trong một môi trường coi trọng người lao động, văn hóa doanh nghiệp rõ nét.
- Làm việc 5,5 ngày/tuần, nghỉ chiều thứ 7 và ngày Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

