Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

1. Quản lý nợ

1.1. Quản lý và giám sát tình trạng danh mục cho thuê, nợ quá hạn và nợ xấu;

1.2. Báo cáo tình trạng danh mục đầu tư, nợ xấu, nợ quá hạn và tình hình xử lý nợ xấu và nợ quá hạn;

1.3. Giám sát các đơn vị/phòng ban/chi nhánh khác thực hiện các biện pháp nhắc nợ, quản lý tài sản;

2. Xây dựng/Tham gia xây dựng các chính sách và quy trình quản lý nợ và quản lý cho thuê tài sản;

3. Xử lý và thu hồi nợ xấu và tài sản cho thuê

3.1. Lập kế hoạch xử lý thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng của Công ty

3.2. Phối hợp với các đơn vị/phòng ban/chi nhánh khác để phân loại và đánh giá khả năng thu hồi nợ và tài sản cho thuê;

3.3. Đề xuất kế hoạch xử lý và thu hồi nợ, thu hồi và xử lý tài sản cho thuê cụ thể;

3.4. Giám sát việc thực hiện kế hoạch xử lý và thu hồi nợ, thu hồi và xử lý tài sản cho thuê của các Chi nhánh;

3.5. Đầu mối phối hợp với các đơn vị/bộ phận kinh doanh khác để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nợ;

3.6. Trực tiếp tham gia quá trình xử lý nợ cụ thể theo chỉ đạo/phê duyệt của cấp có thẩm quyền

4. Xử lý hồ sơ trình sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng của các chi nhánh.

5. Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất.