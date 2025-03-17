Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ

Mô tả công việc
1. Quản lý nợ
1.1. Quản lý và giám sát tình trạng danh mục cho thuê, nợ quá hạn và nợ xấu;
1.2. Báo cáo tình trạng danh mục đầu tư, nợ xấu, nợ quá hạn và tình hình xử lý nợ xấu và nợ quá hạn;
1.3. Giám sát các đơn vị/phòng ban/chi nhánh khác thực hiện các biện pháp nhắc nợ, quản lý tài sản;
2. Xây dựng/Tham gia xây dựng các chính sách và quy trình quản lý nợ và quản lý cho thuê tài sản;
3. Xử lý và thu hồi nợ xấu và tài sản cho thuê
3.1. Lập kế hoạch xử lý thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng của Công ty
3.2. Phối hợp với các đơn vị/phòng ban/chi nhánh khác để phân loại và đánh giá khả năng thu hồi nợ và tài sản cho thuê;
3.3. Đề xuất kế hoạch xử lý và thu hồi nợ, thu hồi và xử lý tài sản cho thuê cụ thể;
3.4. Giám sát việc thực hiện kế hoạch xử lý và thu hồi nợ, thu hồi và xử lý tài sản cho thuê của các Chi nhánh;
3.5. Đầu mối phối hợp với các đơn vị/bộ phận kinh doanh khác để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nợ;
3.6. Trực tiếp tham gia quá trình xử lý nợ cụ thể theo chỉ đạo/phê duyệt của cấp có thẩm quyền
4. Xử lý hồ sơ trình sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng của các chi nhánh.
5. Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất.

Yêu Cầu Công Việc

Tại Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust

Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 23, Toà nhà ROX Tower - 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

