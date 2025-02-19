Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Xuất hàng: Kiểm tra tính hợp lệ các loại hóa đơn, chứng từ trước khi xuất hàng hóa ra khỏi kho.
Nhập hàng: Thủ kho kiểm tra, xác nhận về điều kiện , mặt bằng của kho đáp ứng đủ điều kiện nhận hàng , vị trí và khu vực để hàng
Theo dõi hàng tồn kho
Thực hiện công việc sự chỉ đạo của Trường phòng Tài chính Kế toán và Ban lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên , ưu tiên ứng viên đã làm thủ kho trong công ty thương mại, xuất nhập khẩu
Trung thực, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.
Sử dụng thành thạo word, excel , phần mềm kế toán Misa…. các kỹ năng tổng hợp theo dõi báo cáo

Tại CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 đồng- 13.000.000 đồng
Hỗ trợ ăn trưa: 25.000 vnđ/ngày
Làm việc từ thứ 2- thứ 6 và 01 thứ 7/ tháng
Thưởng hiệu quả kinh doanh chung, Thưởng lương tháng 13.
Đóng bảo hiểm theo quy định pháp luật và Bảo hiểm sức khỏe.
Định kỳ xét tăng lương 1 lần/ năm.
Team building, Gala diner, du lịch hàng năm.
Ngày nghỉ: Theo quy định Nhà Nước Việt Nam hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS

CÔNG TY TNHH HHG HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô số 6, Lô E2/D21 khu đô thị mới Câu Giấy – Đường Tôn Thất Thuyết – Cầu Giấy – HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

