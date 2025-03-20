Tuyển Kế toán kho IWISU CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Kiểm soát nhập – xuất kho:

• Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ nhập – xuất kho, đảm bảo đầy đủ chữ ký xác nhận.

• Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa thực tế so với hóa đơn và chứng từ.

• Lập phiếu xuất kho, nhập kho. Nhập hóa đơn hàng nhập, tờ khai, hạch toán chi phí liên quan đến kho

2. Quản lý tồn kho:

• Cập nhật số liệu hàng tồn kho trên phần mềm kế toán, đối chiếu với thực tế.

• Giám sát việc sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho.

• Kiểm soát hàng tồn lâu, hàng có nguy cơ hư hỏng để đề xuất hướng xử lý.

3. Kiểm kê và báo cáo :

• Tổ chức kiểm kê kho định kỳ (quý, năm) hoặc đột xuất nếu số liệu không đúng.

• Đối chiếu số liệu sổ sách với thực tế, lập biên bản, xử lý khi có chênh lệch.

• Lập báo cáo xuất – nhập – tồn kho hàng tuần/tháng.

4. Hỗ trợ và phối hợp với các bộ phận liên quan:

• Phối hợp với thủ kho trong việc kiểm soát hàng hóa.

• Hỗ trợ kế toán tổng hợp trong việc đối chiếu số liệu kế toán liên quan đến kho.

• Phối hợp với bộ phận mua hàng để theo dõi tiến độ nhập hàng.