Tuyển Kế toán kho IWISU CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

IWISU CORP
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
IWISU CORP

Kế toán kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại IWISU CORP

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1174 Phạm Văn Đồng, Khu Phố 5, Phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Kiểm soát nhập – xuất kho:
• Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ nhập – xuất kho, đảm bảo đầy đủ chữ ký xác nhận.
• Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa thực tế so với hóa đơn và chứng từ.
• Lập phiếu xuất kho, nhập kho. Nhập hóa đơn hàng nhập, tờ khai, hạch toán chi phí liên quan đến kho
2. Quản lý tồn kho:
• Cập nhật số liệu hàng tồn kho trên phần mềm kế toán, đối chiếu với thực tế.
• Giám sát việc sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho.
• Kiểm soát hàng tồn lâu, hàng có nguy cơ hư hỏng để đề xuất hướng xử lý.
3. Kiểm kê và báo cáo :
• Tổ chức kiểm kê kho định kỳ (quý, năm) hoặc đột xuất nếu số liệu không đúng.
• Đối chiếu số liệu sổ sách với thực tế, lập biên bản, xử lý khi có chênh lệch.
• Lập báo cáo xuất – nhập – tồn kho hàng tuần/tháng.
4. Hỗ trợ và phối hợp với các bộ phận liên quan:
• Phối hợp với thủ kho trong việc kiểm soát hàng hóa.
• Hỗ trợ kế toán tổng hợp trong việc đối chiếu số liệu kế toán liên quan đến kho.
• Phối hợp với bộ phận mua hàng để theo dõi tiến độ nhập hàng.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại IWISU CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IWISU CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

IWISU CORP

IWISU CORP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 1174 Phạm Văn Đồng, Khu Phố 5, Phường Linh Đông, Tp Thủ Đức, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

