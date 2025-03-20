Tuyển Kế toán kho IWISU CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại IWISU CORP
- Hồ Chí Minh: 1174 Phạm Văn Đồng, Khu Phố 5, Phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Kiểm soát nhập – xuất kho:
• Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ nhập – xuất kho, đảm bảo đầy đủ chữ ký xác nhận.
• Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa thực tế so với hóa đơn và chứng từ.
• Lập phiếu xuất kho, nhập kho. Nhập hóa đơn hàng nhập, tờ khai, hạch toán chi phí liên quan đến kho
2. Quản lý tồn kho:
• Cập nhật số liệu hàng tồn kho trên phần mềm kế toán, đối chiếu với thực tế.
• Giám sát việc sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho.
• Kiểm soát hàng tồn lâu, hàng có nguy cơ hư hỏng để đề xuất hướng xử lý.
3. Kiểm kê và báo cáo :
• Tổ chức kiểm kê kho định kỳ (quý, năm) hoặc đột xuất nếu số liệu không đúng.
• Đối chiếu số liệu sổ sách với thực tế, lập biên bản, xử lý khi có chênh lệch.
• Lập báo cáo xuất – nhập – tồn kho hàng tuần/tháng.
4. Hỗ trợ và phối hợp với các bộ phận liên quan:
• Phối hợp với thủ kho trong việc kiểm soát hàng hóa.
• Hỗ trợ kế toán tổng hợp trong việc đối chiếu số liệu kế toán liên quan đến kho.
• Phối hợp với bộ phận mua hàng để theo dõi tiến độ nhập hàng.
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại IWISU CORP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại IWISU CORP
