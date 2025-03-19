Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 60 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

In charge of transactions related to inventory, fixed assets.
Checking and approve PO local material purchasing
Receive payment requisition from PS, store purchasing documents of HNB
Checking asset purchasing transactions, create fixed asset code
Make asset acquisition, asset depreciation entry
Check item requirements
Make the stock take minute and present it for signature.
Làm báo cáo liên quan đến tài sản cố định (Make fixed asset reports):
Make fixed asset reports
Other tasks assigned by the manager.
Bảng khấu hao tài sản cố định (Make fixed asset depreciation report)
Make fixed asset depreciation report
Bảng theo dõi phân bổ CCDC (Make Fixed asset balances report)
Make Fixed asset balances report

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: - Trụ sở chính: 60 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM. - Chi Nhánh Hà Nội: Lầu 5, Tòa nhà Handico, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. - Chi nhánh Đà Nẵng: Lầu 11, Tòa nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, Phườ

