Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Số 60 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận
In charge of transactions related to inventory, fixed assets.
Checking and approve PO local material purchasing
Receive payment requisition from PS, store purchasing documents of HNB
Checking asset purchasing transactions, create fixed asset code
Make asset acquisition, asset depreciation entry
Check item requirements
Make the stock take minute and present it for signature.
Làm báo cáo liên quan đến tài sản cố định (Make fixed asset reports):
Make fixed asset reports
Other tasks assigned by the manager.
Bảng khấu hao tài sản cố định (Make fixed asset depreciation report)
Make fixed asset depreciation report
Bảng theo dõi phân bổ CCDC (Make Fixed asset balances report)
Make Fixed asset balances report
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
