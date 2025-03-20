Tuyển Kế toán kho Công ty CP Tin học Lạc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập các phiếu xuất nhập hàng hoá, công cụ và giấy điều động nội bộ sau khi đã kiểm tra đầy đủ.

Xuất nhập vật tư hàng hoá, công cụ đúng đối tượng, đúng cấu hình thiết bị.

Mở sổ sách theo dõi TSCĐ từng nhân viên, TTâm/phòng.

Theo dõi, kiểm soát, đối chiếu sổ sách với thủ kho, nhân viên kinh doanh về hàng đại lý, ký gởi.

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.

Kiểm kê hàng hoá theo định kỳ và đột xuất khi cần thiết.

Mở sổ theo dõi công nợ chi tiết từng nhà cung cấp liên quan đến mua hàng hóa.

Đối chiếu công nợ với kế toán tổng hợp và các phần hành có liên quan.

Đối chiếu hàng tồn kho với thủ kho và đối chiếu với kinh doanh gởi đại lý theo định kỳ.

Theo dõi, đề xuất, thanh lý các hàng hoá tồn kho lâu năm, hư hỏng và các TSCĐ không dùng được.

Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong công tác kế toán kho, tài sản cố định.

Biết sử dụng phần mềm kế toán (ưu tiên ERP).

Sử dụng thành thao vi tính văn phòng, đặc biệt excel.

Kỹ năng phân tích, đối chiếu, kiểm soát tốt.

Tổ chức, sắp xếp công việc, làm việc độc lập.

Trung thực, nhiệt tình, cẩn trọng trong công việc.

Khả năng chịu áp lực trong công việc.

Tại Công ty CP Tin học Lạc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động với nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp bản thân.

Lương và thưởng kinh doanh, dự án, KPI. Tăng lương hằng năm hoặc trước kì hạn theo hiệu quả công việc vượt bậc.

Thưởng tháng 13, các ngày Lễ – Tết, thành lập công ty, thưởng thâm niên sau 3 năm trở lên gắn bó tại Lạc Việt. Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh con, ...

Ngoài chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định BLLĐ, công ty có thêm gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt dành cho nhân viên làm việc từ 01 năm trở lên. Khám sức khỏe định kỳ, sinh nhật nhân viên, quà Tết...

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tin học Lạc Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin