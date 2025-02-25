Tuyển Kế toán kho công ty cổ phần khánh phong vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà văn phòng Arlo – Ngách 1, ngõ 187 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán kho

- Nhận hàng, làm các thủ tục nhập kho, sắp xếp hàng hóa vào kho khi hàng về

- Nhập/ Xuất hàng hóa theo Phiếu đề xuất của các bộ phận

- Tạo vận đơn gửi hàng, theo dõi việc gửi hàng, tiến độ giao hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình gửi hàng

- Nhập liệu số phát sinh hằng ngày lên file Xuất - Nhập - Tồn trên kho Driver

- Lập sổ theo dõi nhận chứng từ, phiếu đề xuất bán hàng và lưu trữ bảo quản chứng từ

- Kiểm kê hàng hóa, và các vật tư dùng cho bộ phận kho

- Quản lý, bảo quản hàng hóa, vật tư, bao bì trong kho

- Nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của KTT và BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, Trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Tài chính – Kế toán hoặc ngành nghề liên quan

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm, am hiểu các công việc về kho, kế toán kho, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý kho vật tư y tế

- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao

- Sử dụng được tin học văn phòng, phần mềm MISA

Quyền Lợi

- Lương cơ bản: từ 8-12 triệu/tháng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm)

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty (Chi phí 30-40k/1 suất ăn trưa)

- Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, du lịch và các chế độ phúc lợi theo chính sách Công ty;

- Đóng BHXH theo quy định của Pháp luật và quy định của Công ty;

- Được hỗ trợ máy móc, trang thiết bị cần thiết trong quá trình thực hiện công việc;

- Chiết khấu khi sử dụng sản phẩm của Công ty;

- Môi trường năng động, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển

