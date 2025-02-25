Tuyển Kế toán kho công ty cổ phần khánh phong vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán kho công ty cổ phần khánh phong vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

công ty cổ phần khánh phong vn
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
công ty cổ phần khánh phong vn

Kế toán kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại công ty cổ phần khánh phong vn

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà văn phòng Arlo – Ngách 1, ngõ 187 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Nhận hàng, làm các thủ tục nhập kho, sắp xếp hàng hóa vào kho khi hàng về
- Nhập/ Xuất hàng hóa theo Phiếu đề xuất của các bộ phận
- Tạo vận đơn gửi hàng, theo dõi việc gửi hàng, tiến độ giao hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình gửi hàng
- Nhập liệu số phát sinh hằng ngày lên file Xuất - Nhập - Tồn trên kho Driver
- Lập sổ theo dõi nhận chứng từ, phiếu đề xuất bán hàng và lưu trữ bảo quản chứng từ
- Kiểm kê hàng hóa, và các vật tư dùng cho bộ phận kho
- Quản lý, bảo quản hàng hóa, vật tư, bao bì trong kho
- Nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của KTT và BGĐ

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Tài chính – Kế toán hoặc ngành nghề liên quan
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm, am hiểu các công việc về kho, kế toán kho, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý kho vật tư y tế
- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao
- Sử dụng được tin học văn phòng, phần mềm MISA

Tại công ty cổ phần khánh phong vn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: từ 8-12 triệu/tháng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm)
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty (Chi phí 30-40k/1 suất ăn trưa)
- Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, du lịch và các chế độ phúc lợi theo chính sách Công ty;
- Đóng BHXH theo quy định của Pháp luật và quy định của Công ty;
- Được hỗ trợ máy móc, trang thiết bị cần thiết trong quá trình thực hiện công việc;
- Chiết khấu khi sử dụng sản phẩm của Công ty;
- Môi trường năng động, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần khánh phong vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty cổ phần khánh phong vn

công ty cổ phần khánh phong vn

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: lô B6, ngách 1, ngõ 187, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, hn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

