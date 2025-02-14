Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DU LỊCH XÂY DỰNG CƠ KHÍ BÌNH HƯNG PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DU LỊCH XÂY DỰNG CƠ KHÍ BÌNH HƯNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH XÂY DỰNG CƠ KHÍ BÌNH HƯNG PHÁT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: H6/1, KP 4, Phường Tân Hiệp, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý nhập - xuất - tồn kho.
• Đối chiếu số liệu giữa các bộ phận liên quan.
• Lập báo cáo tồn kho định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán.
• Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.
• Thành thạo phần mềm kế toán.
• Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH XÂY DỰNG CƠ KHÍ BÌNH HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc.
• Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
• Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
• Thời gian làm việc linh hoạt, chế độ nghỉ phép theo quy định của pháp luật.
• Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và phát triển kỹ năng chuyên môn. Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH XÂY DỰNG CƠ KHÍ BÌNH HƯNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: H6/1, KP 4, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

