Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DU LỊCH XÂY DỰNG CƠ KHÍ BÌNH HƯNG PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: H6/1, KP 4, Phường Tân Hiệp, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý nhập - xuất - tồn kho.

• Đối chiếu số liệu giữa các bộ phận liên quan.

• Lập báo cáo tồn kho định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán.

• Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.

• Thành thạo phần mềm kế toán.

• Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH XÂY DỰNG CƠ KHÍ BÌNH HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc.

• Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

• Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

• Thời gian làm việc linh hoạt, chế độ nghỉ phép theo quy định của pháp luật.

• Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và phát triển kỹ năng chuyên môn. Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH XÂY DỰNG CƠ KHÍ BÌNH HƯNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin