Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thiết Bị Sao Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 10 Triệu

Mức lương 10 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 132 TrươngVĩnh Ký – Phường Tân Sơn Nhì – Quận Tân Phú., Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 10 Triệu

1.Quản lý tài chính:

Quản lý tài chính:

· Ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

· Theo dõi thu, chi, công nợ, báo cáo định kỳ.

2.Kiểm tra và lập báo cáo:

Kiểm tra và lập báo cáo:

· Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ.

· Lập báo cáo doanh thu định kỳ cho công ty (Thuế có KTT làm)

· Lập báo cáo cho Công đoàn.

3.Quản lý hồ sơ:

Quản lý hồ sơ:

· Lưu trữ và quản lý hồ sơ, sổ sách kế toán theo quy định.

4.Thực hiện các nhiệm vụ khác:

Thực hiện các nhiệm vụ khác:

· Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

· Hỗ trợ các nhân viên khác để hoàn thành mục tiêu chung.

Với Mức Lương 10 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc ngành nghề có liên quan, kinh nghiệm 1- 2 năm làm kế toán, ưu tiên trong lĩnh vực thương mại.

Thành thạo tin học văn phòng

Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Sao Nam Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: 10.000.000 VNĐ

THU NHẬP:

Bảo hiểm xã hội, nghỉ phép năm theo quy định nhà ngước

Du lịch với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Sao Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin