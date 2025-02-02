Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN FIN 20 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIN 20
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 281/15 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Thực hiện thu chi.
Tính lương, thưởng cho nhân viên.
Lập các báo cáo tài chính theo yêu cầu của cấp trên.
Đối soát, kiểm tra số liệu thu chi của các bộ phận.
Các công việc khác theo tiến độ công ty.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp.
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, gg sheet).
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp.
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, gg sheet).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIN 20 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 9.000.000 VND - 11.000.000 VNĐ.
Hỗ trợ ăn trưa+tráng miệng tại công ty.
Cơ hội thăng tiến, xét tăng lương theo định kỳ ( Theo năng lực cá nhân).
Làm việc trong môi trường thoải mái, năng động, tự do sáng tạo (99% đồng nghiệp là gen Z).
Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Nhà nước..
Chế độ nghỉ phép. ( Theo tuần, Tháng ).
Hỗ trợ ăn trưa+tráng miệng tại công ty.
Cơ hội thăng tiến, xét tăng lương theo định kỳ ( Theo năng lực cá nhân).
Làm việc trong môi trường thoải mái, năng động, tự do sáng tạo (99% đồng nghiệp là gen Z).
Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Nhà nước..
Chế độ nghỉ phép. ( Theo tuần, Tháng ).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIN 20
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI