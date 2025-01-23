Tuyển Kế toán nội bộ TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 9 đường số 9 khu nam long , phường tân thuận đông, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm cũ, hạch toán chi phí năm tài chính mới...
Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ...)
In sổ sách tài chính cho doanh nghiệp
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán hoặc tài chính.
Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo
Tại TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Từ 8 triệu – 12 triệu.
Miễn phí cơm trưa tại trường.
Nghỉ phép theo lịch nghỉ năm học
Đóng BHXH, BHYT, BHTN khi kí hợp đồng lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
