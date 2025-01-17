Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH IELTS MEISTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH IELTS MEISTER
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH IELTS MEISTER

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 181/22 Đường 3 Tháng 2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra chi tiết các tài khoản phát sinh liên quan phải trả, phải thu...; hạch toán chi tiết các tài khoản nói trên.
Kiểm tra, rà soát chứng từ - số liệu liên quan đến doanh thu - chi phí nội bộ theo quy định của công ty
Kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu sổ sách, theo dõi và quản lý công nợ tại Công ty.
Hạch toán những khoản thu, chi, khấu hao, ghi chép thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN),...
Lập báo cáo Thuế TNDN và Thuế TNCN theo tháng, quý, năm.
Theo dõi BHXH và hạch toán lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương và Bảo hiểm
Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, giữa chi tiết và tổng hợp.
In ấn sổ sách tài chính cho công ty (sổ ngân hàng, sổ quỹ,...).
Thực hiện lập và lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
Hỗ trợ lập các giấy tờ hành chính (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị,...).
Giải trình, cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra hoặc làm việc với cơ quan Nhà Nước theo yêu cầu của Giám đốc.
Thực hiện kiểm kê định kỳ hoặc khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu từ 23 tuổi - 27 tuổi, tối thiểu có 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí Kế toán
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên ở các chuyên ngành về kế toán, kiểm toán hoặc tài chính.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.
Thành thạo các công cụ như Excel, Word, đặc biệt là Excel để có thể làm việc và đảm bảo đáp ứng công việc.
Hiểu biết và thao tác thành thạo các phần mềm kế toán nhằm hỗ trợ việc quản lý và sắp xếp công việc
Trung thực, trách nhiệm và cẩn thận tỉ mỉ
Thái độ tốt, chân thành, nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng, suy nghĩ tích cực, sắp xếp tổ chức công việc khoa học
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, khả năng chịu được áp lực và linh hoạt trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH IELTS MEISTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8.000.000 – 10.000.000 triệu/ tháng (tùy theo năng lực) + thưởng tháng, thưởng theo hiệu quả làm việc;
8.000.000 – 10.000.000
Môi trường startup phát triển nhanh;
Review đánh giá theo năng lực sau 6 tháng - 1 năm;
Được đào tạo hoặc cử đi đào tạo các kỹ năng phục vụ cho công việc, phát triển khả năng của bản thân, khả năng lãnh đạo;
Tham gia các buổi Teambuilding, du lịch 2-3 lần/năm, ăn chơi hàng tháng cùng Công ty;
Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, 8/3, 2/9/ 20/10...), tháng lương 13 và nhiều hình thức - thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, thưởng nóng đột xuất...);
Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IELTS MEISTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH IELTS MEISTER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 181/22 đường Ba tháng Hai, Phường 11, Quận 10, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

