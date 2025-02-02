Tuyển Kế toán nội bộ TRUNG TÂM ANH NGỮ TIẾNG ANH NGHE NÓI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TRUNG TÂM ANH NGỮ TIẾNG ANH NGHE NÓI
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
TRUNG TÂM ANH NGỮ TIẾNG ANH NGHE NÓI

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ TIẾNG ANH NGHE NÓI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1044

- 1046

- 1048 Đường 3/2 Phường 12, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Nhập liệu chứng từ phát sinh hàng ngày lên phần mềm
+ Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các phòng ban trong công ty
+ Mua và quản lý văn phòng phẩm, cơ sở vật chất
+ Báo cáo số liệu liên quan đến doanh thu và chi phí cho quản lý
+ Chuẩn bị lưu trữ giấy tờ liên quan của công ty
+ Tuyển dụng nhân viên Parttime, bảo vệ, lao công,...
+ Theo dõi chấm công nhân viên
+ Những công việc khác theo yêu cầu của quản lý
+ Ca làm việc: 13:00 - 21:00. Nghỉ ngày thứ 6 hàng tuần.
+ Thời gian thử việc: 2 tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Biết sử dụng phần mềm Misa và đã làm việc trong môi trường giáo dục là 1 lợi thế
+ Thành thạo Excel, Google Drive
+ Có khả năng làm việc độc lập, phân tích số liệu
+ Tỉ mĩ, thành thật trong công việc
+ Chỉ tuyển Nữ

Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ TIẾNG ANH NGHE NÓI Thì Được Hưởng Những Gì

+ Trả lương cao theo năng lực.
+ Hoa hồng cao theo doanh thu hàng tháng.
+ Thưởng cuối năm tháng 13
+ Cung cấp laptop, đồng phục và điện thoại riêng phục vụ công việc
+ Được tham gia khóa học tiếng Anh miễn phí tại trung tâm
+ Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN do công ty chi trả
+ Được hưởng các chính sách phúc lợi: du lịch, lương thưởng theo quy định của công ty.
+ Môi trường làm việc với người nước ngoài năng động, trẻ trung, đảm bảo vui quên lối về.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ TIẾNG ANH NGHE NÓI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRUNG TÂM ANH NGỮ TIẾNG ANH NGHE NÓI

TRUNG TÂM ANH NGỮ TIẾNG ANH NGHE NÓI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 468/20 Nguyen tri phuong

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

