Tuyển Kế toán nội bộ TRUNG TÂM ANH NGỮ TIẾNG ANH NGHE NÓI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1044 - 1046 - 1048 Đường 3/2 Phường 12, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Nhập liệu chứng từ phát sinh hàng ngày lên phần mềm

+ Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các phòng ban trong công ty

+ Mua và quản lý văn phòng phẩm, cơ sở vật chất

+ Báo cáo số liệu liên quan đến doanh thu và chi phí cho quản lý

+ Chuẩn bị lưu trữ giấy tờ liên quan của công ty

+ Tuyển dụng nhân viên Parttime, bảo vệ, lao công,...

+ Theo dõi chấm công nhân viên

+ Những công việc khác theo yêu cầu của quản lý

+ Ca làm việc: 13:00 - 21:00. Nghỉ ngày thứ 6 hàng tuần.

+ Thời gian thử việc: 2 tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Biết sử dụng phần mềm Misa và đã làm việc trong môi trường giáo dục là 1 lợi thế

+ Thành thạo Excel, Google Drive

+ Có khả năng làm việc độc lập, phân tích số liệu

+ Tỉ mĩ, thành thật trong công việc

+ Chỉ tuyển Nữ

Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ TIẾNG ANH NGHE NÓI Thì Được Hưởng Những Gì

+ Trả lương cao theo năng lực.

+ Hoa hồng cao theo doanh thu hàng tháng.

+ Thưởng cuối năm tháng 13

+ Cung cấp laptop, đồng phục và điện thoại riêng phục vụ công việc

+ Được tham gia khóa học tiếng Anh miễn phí tại trung tâm

+ Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN do công ty chi trả

+ Được hưởng các chính sách phúc lợi: du lịch, lương thưởng theo quy định của công ty.

+ Môi trường làm việc với người nước ngoài năng động, trẻ trung, đảm bảo vui quên lối về.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ TIẾNG ANH NGHE NÓI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin