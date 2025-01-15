Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 662/22 Sư Vạn Hạnh, Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ thu – chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, báo cáo phát sinh hàng ngày.

Theo dõi các giao dịch thu chi trong công ty, đảm bảo các khoản thu chi được ghi nhận đầy đủ và kịp thời.

Lập phiếu nhập - xuất kho phát sinh hàng ngày đồng thời theo dõi và kiểm kê kho định kỳ.

Xuất hoá đơn VAT.

Theo dõi các khoản phải thu của khách hàng, đảm bảo khách hàng thanh toán đúng hạn.

Liên hệ, nhắc nhở khách hàng về các khoản nợ đến hạn và phối hợp giải quyết các vấn đề công nợ phát sinh.

Theo dõi đơn hàng, hợp đồng của Công ty.

Lập báo cáo hàng tuần: công nợ, nhập xuất, hợp đồng,..

Thực hiện các giao dịch với ngân hàng.

Tổng hợp, lưu trữ chứng từ.

Và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ, Trưởng Phòng tại từng thời điểm cụ thể.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Tối thiểu 06 tháng -1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Nắm vững kiến thức về kế toán và các quy định pháp luật liên quan.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Office.

Trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

Có tinh thần học hỏi, nhạy bén, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cơ bản 7.000.000 – 10.000.000 (tuỳ năng lực)

Quà sinh nhật, quà cho các dịp đặc biệt (Ngày 8-3, 20-10, 30/4- 1/5,….)

Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.

Được tham gia các chuyến picnic dã ngoại hoạt động team building từng quý, tham quan nghỉ hè hàng năm.

Luôn được chỉ dẫn tận tình, kỹ lưỡng, đồng nghiệp tương trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin