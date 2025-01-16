Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 829 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 04, đường số 5A, P Bình Trị Đông B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Kế toán nội bộ

- Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần.

- Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ nội bộ.

- Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ.

- Tổng hợp và theo dõi công nợ khách hàng.

- Soạn thảo và lưu trữ hợp đồng lao động.

- Lập các tài liệu liên quan đến đề nghị thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng...

- Theo dõi, quản lý và đối chiếu các khoản tạm ứng, thanh toán, quỹ tiền mặt.

- Lập hóa đơn, quản lý thu, chi cho các hoạt động, nhân viên, cán bộ của doanh nghiệp.

- Xây dựng và quản lý quỹ lương. Điều hành cơ chế trả lương: cách tính và thanh toán lương.

- Theo dõi các chế độ bảo hiểm của người lao động như Bảo hiểm thất nghiệp, BHYT, BHXH.

- Thống kê, phân tích, xử lý số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Qua đó, cung cấp thông tin, đưa ra quan điểm, ý kiến tư vấn về định hướng phát triển doanh nghiệp trong tương lai.

- Lập báo cáo tài chính, tính toán kết quả kinh doanh thực tế của công ty vào cuối kỳ hoặc khi được yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ: dưới 35 tuổi

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành tài chính-ngân hàng, kế toán-kiểm toán

- Đọc viết tiếng Anh cơ bản

- Có kinh nghiệm từ 1-2 năm

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng (ưu tiên ứng viên đã sử dụng phần mềm MISA)

- Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, siêng năng, hợp tác

- Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 829 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương 8 -12 triệu/ tháng (tùy vào năng lực và kinh nghiệm của ứng viên)

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Công ty như: thưởng lễ, Tết và các khoản thưởng khác

- Đánh giá điều chỉnh lương định kỳ theo năng lực và hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 829

