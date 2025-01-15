Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH NewLong Industrial Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Theo dõi công nợ khách hàng

Xuất hóa đơn VAT

Tập hợp chứng từ kế toán cho bộ phận kế toán thuế

Kiểm tra, đối chiếu, lập chứng từ thu tiền mặt theo thực tế phát sinh

Xử lí và phiên dịch các văn bản hành chánh từ hoặc chỉ thị tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lạ

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp đại học trở lên

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo (Các bạn có kinh nghiệm sẽ là lợi thế)

Biết Tiếng trung cơ bản

Chăm chỉ ,cẩn thận

Tại Công ty TNHH NewLong Industrial Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương được thỏa thuận theo năng lực từ 12-15tr /tháng

Được ký Hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước

Được đóng bảo hiểm trên lương thực tế

Xét tăng lương ít nhất 1 lần /năm + mức tăng cao

Ngày nghỉ lễ (10/03 AL, 30/[protected info], Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch, .v.v.)

Lương tháng 13 + hoa hồng doanh số hàng năm

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn

Cơ hội phát triển lớn

Du lịch xa hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH NewLong Industrial Viet Nam

