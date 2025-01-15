Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH NewLong Industrial Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH NewLong Industrial Viet Nam
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Theo dõi công nợ khách hàng
Xuất hóa đơn VAT
Tập hợp chứng từ kế toán cho bộ phận kế toán thuế
Kiểm tra, đối chiếu, lập chứng từ thu tiền mặt theo thực tế phát sinh
Xử lí và phiên dịch các văn bản hành chánh từ hoặc chỉ thị tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lạ
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, tốt nghiệp đại học trở lên
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo (Các bạn có kinh nghiệm sẽ là lợi thế)
Biết Tiếng trung cơ bản
Chăm chỉ ,cẩn thận
Tại Công ty TNHH NewLong Industrial Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương được thỏa thuận theo năng lực từ 12-15tr /tháng
Được ký Hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước
Được đóng bảo hiểm trên lương thực tế
Xét tăng lương ít nhất 1 lần /năm + mức tăng cao
Ngày nghỉ lễ (10/03 AL, 30/[protected info], Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch, .v.v.)
Lương tháng 13 + hoa hồng doanh số hàng năm
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Cơ hội phát triển lớn
Du lịch xa hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH NewLong Industrial Viet Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
