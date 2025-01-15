Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH NewLong Industrial Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH NewLong Industrial Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH NewLong Industrial Viet Nam
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Công ty TNHH NewLong Industrial Viet Nam

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH NewLong Industrial Viet Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Theo dõi công nợ khách hàng
Xuất hóa đơn VAT
Tập hợp chứng từ kế toán cho bộ phận kế toán thuế
Kiểm tra, đối chiếu, lập chứng từ thu tiền mặt theo thực tế phát sinh
Xử lí và phiên dịch các văn bản hành chánh từ hoặc chỉ thị tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lạ
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp đại học trở lên
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo (Các bạn có kinh nghiệm sẽ là lợi thế)
Biết Tiếng trung cơ bản
Chăm chỉ ,cẩn thận

Tại Công ty TNHH NewLong Industrial Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương được thỏa thuận theo năng lực từ 12-15tr /tháng
Được ký Hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước
Được đóng bảo hiểm trên lương thực tế
Xét tăng lương ít nhất 1 lần /năm + mức tăng cao
Ngày nghỉ lễ (10/03 AL, 30/[protected info], Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch, .v.v.)
Lương tháng 13 + hoa hồng doanh số hàng năm
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Cơ hội phát triển lớn
Du lịch xa hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH NewLong Industrial Viet Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH NewLong Industrial Viet Nam

Công ty TNHH NewLong Industrial Viet Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 56/10 đường Tân Thới Nhất 08, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-noi-bo-thu-nhap-12-15-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job279350
Mạng xã hội

