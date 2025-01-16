Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1B Trần Não, Phường An Phú,Hồ Chí Minh

Kế toán nội bộ

- Kiểm tra và đối chiếu số dư ngân hàng cuối ngày và làm báo cáo

- Quản lý sổ sách, chứng từ liên quan đến việc mua bán kinh doanh của công ty

- Xuất hóa đơn VAT, theo dõi, lưu trữ hóa đơn đầu ra/đầu vào

- Thống kê công nợ và thực hiện đốc thúc công nợ của khách hàng/ NCC

- Tổng kết, báo cáo kết quả kinh doanh

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo doanh số theo yêu cầu của cấp trên.

- Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của hoá đơn, chứng từ.

- Báo cáo công việc theo quy định.

- Các báo cáo khác theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, chuyên ngành Kế Toán Tài Chính.

Tuổi: 27-35. Kinh nghiệm: 03 năm trở lên.

Có chuyên môn nghiệp vụ kế toán, có khả năng theo dõi hồ sơ thanh toán, nắm vững chế độ kế toán.

Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 13 triệu đến 16 triệu/ tháng

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Công ty và theo Luật lao động.

Chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.

Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và năng động.

Có chế độ khen thưởng xứng đáng và cơ hội thăng tiến cao và nhanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS

