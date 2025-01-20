Tuyển Kế toán nội bộ TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 69/35F đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhiệm vụ chính
Theo dõi và kiểm soát biến động doanh thu chi phí, phân tích hàng tuần/tháng/quý của công ty.
Đi kiểm tra cơ sở thực tế (phiếu thu/chi của cơ sở).
Theo dõi công nợ, doanh thu, xuất hóa đơn, theo dõi hóa đơn đầu ra theo quy định kế toán.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn chứng từ; hạch toán vào phần mềm, lưu trữ đầy đủ chứng từ theo quy định.
Tham gia kiểm kê định kỳ tài sản, hàng hóa, vật tư của công ty.
Thực hiện báo cáo quản trị theo yêu cầu.
Tính lương cho cán bộ nhân viên (Tổng hợp qua hệ thống chấm công tự động và ERP).
Có hiểu biết về Thuế, BHXH là một lợi thế (Định hướng phát triển lên Kế toán tổng hợp).

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc
1/ Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.
2/ Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng – 1 năm vị trí kế toán nội bộ.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại trung tâm Anh ngữ, lĩnh vực giáo dục.
3/ Phẩm chất/ thái độ
Trung thực, thẳng thắn, thật thà.
Tính tuân thủ cao.
Tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc.
Ham học hỏi và cải thiện kĩ năng, nghiệp vụ chuyên môn.
4/ Kiến thức, kỹ năng liên quan
Thành thạo Excel, Word, phần mềm kế toán Misa Amis.
Kỹ năng và nghiệp vụ về tài chính.
Kỹ năng xử lí tình huống nhạy.
Kỹ năng làm việc có kế hoạch.

Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ
Mức lương căn bản: 8.000.000 – 10.000.000.
Tham gia BHXH, BHYT, lương thưởng theo Luật lao động quy định.
Được học miễn phí các khóa học tiếng Anh tại trung tâm (sau 2 tháng thử việc).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Head: 69/35F đường Nguyễn Gia Trí, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

