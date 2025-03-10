Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Widogame làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần Widogame
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 53 Phố Triều Khúc,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Quản lý, theo dõi, đối chiếu thu chi và dòng tiền của hoạt động kinh doanh
Lập báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng, năm, quý.
Quản lý hồ sơ giấy tờ, tài sản và duyệt thanh toán mua sắm phát sinh theo yêu cầu
Tính lương, thưởng, phụ cấp cho nhân viên.
Báo cáo kết quả tổng hợp công việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng
Đã từng có kinh nghiệm tại vị trí tương đương (tối thiểu 6 tháng)
Có laptop cá nhân, điện thoại để thuận tiện đáp ứng công việc
Tiếng Anh cơ bản
Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7 (9 giờ - 18 giờ)
Tại Công ty cổ phần Widogame Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10 - 12 triệu + thưởng + phụ cấp
Tăng lương theo hiệu quả công việc
Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Widogame
