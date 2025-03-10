Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Widogame làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 53 Phố Triều Khúc,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý, theo dõi, đối chiếu thu chi và dòng tiền của hoạt động kinh doanh

Lập báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng, năm, quý.

Quản lý hồ sơ giấy tờ, tài sản và duyệt thanh toán mua sắm phát sinh theo yêu cầu

Tính lương, thưởng, phụ cấp cho nhân viên.

Báo cáo kết quả tổng hợp công việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng

Đã từng có kinh nghiệm tại vị trí tương đương (tối thiểu 6 tháng)

Có laptop cá nhân, điện thoại để thuận tiện đáp ứng công việc

Tiếng Anh cơ bản

Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7 (9 giờ - 18 giờ)

Tại Công ty cổ phần Widogame Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 12 triệu + thưởng + phụ cấp

Tăng lương theo hiệu quả công việc

Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Widogame

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.