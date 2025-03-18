Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

1. Nhập liệu hóa đơn và hạch toán kế toán

Kiểm tra, nhập liệu hóa đơn mua vào, bán ra vào phần mềm kế toán.

Đối chiếu số liệu kế toán, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ.

Cập nhật, quản lý dữ liệu kế toán theo quy định.

2. Báo cáo thuế

Tổng hợp, lập và nộp báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN theo quy định.

Kiểm tra đối chiếu số liệu thuế với cơ quan thuế.

Hỗ trợ quyết toán thuế, cung cấp chứng từ khi có yêu cầu.

3. Theo dõi công nợ

Kiểm tra, đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.

Nhắc nhở, đôn đốc thu hồi công nợ đến hạn.

Lập báo cáo công nợ, đề xuất phương án xử lý công nợ khó đòi.

4. Làm việc với nhà cung cấp

Kiểm tra, đối chiếu hợp đồng mua bán, chính sách giá, công nợ với nhà cung cấp.

Theo dõi tình trạng thanh toán, chiết khấu, công nợ phải trả.

Hỗ trợ mua hàng và so sánh giá giữa các nhà cung cấp.

5. Các công việc khác

Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán nội bộ, thuế, công nợ, đặc biệt trong ngành phân bón là lợi thế.

Thành thạo phần mềm kế toán, Excel.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc với nhà cung cấp tốt.

Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Ưu tiên ứng viên nhận việc ngay

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Ưu tiên ứng viên nhận việc ngay.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định.

Lương tháng 13 .

BHXH, BHYT, BHTN, BHTS... theo luật lao động.

Môi trường làm việc thân thiện và linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

