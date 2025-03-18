Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU
- Hồ Chí Minh: Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
1. Nhập liệu hóa đơn và hạch toán kế toán
Kiểm tra, nhập liệu hóa đơn mua vào, bán ra vào phần mềm kế toán.
Đối chiếu số liệu kế toán, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ.
Cập nhật, quản lý dữ liệu kế toán theo quy định.
2. Báo cáo thuế
Tổng hợp, lập và nộp báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN theo quy định.
Kiểm tra đối chiếu số liệu thuế với cơ quan thuế.
Hỗ trợ quyết toán thuế, cung cấp chứng từ khi có yêu cầu.
3. Theo dõi công nợ
Kiểm tra, đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.
Nhắc nhở, đôn đốc thu hồi công nợ đến hạn.
Lập báo cáo công nợ, đề xuất phương án xử lý công nợ khó đòi.
4. Làm việc với nhà cung cấp
Kiểm tra, đối chiếu hợp đồng mua bán, chính sách giá, công nợ với nhà cung cấp.
Theo dõi tình trạng thanh toán, chiết khấu, công nợ phải trả.
Hỗ trợ mua hàng và so sánh giá giữa các nhà cung cấp.
5. Các công việc khác
Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán nội bộ, thuế, công nợ, đặc biệt trong ngành phân bón là lợi thế.
Thành thạo phần mềm kế toán, Excel.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc với nhà cung cấp tốt.
Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
Ưu tiên ứng viên nhận việc ngay
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định.
Lương tháng 13 .
BHXH, BHYT, BHTN, BHTS... theo luật lao động.
Môi trường làm việc thân thiện và linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
