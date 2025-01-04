Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ADM ENTERTAINMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ADM ENTERTAINMENT
Ngày đăng tuyển: 04/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ADM ENTERTAINMENT

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ADM ENTERTAINMENT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Human Night Lounge, 206 Đường Hoàng Văn Thụ, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc báo cáo tổng hợp hàng ngày
Kiểm tra, rà soát chứng từ, đảm bảo đúng, đủ và hợp lệ trước khi trình cấp có thẩm quyền ký duyệt và thực hiện các nghiệp vụ hạch toán
Kiểm tra tính đúng, đủ, hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ thanh toán và lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý.
Kiểm tra, rà soát tất cả các chứng từ kế toán thanh toán hàng ngày đảm bảo đúng, đủ, hợp lệ, phù hợp với các quy định, quy chế tài chính của Công ty trước khi trình cấp có thẩm quyền ký duyệt và thực hiện các nghiệp vụ hạch toán;
Kiểm tra, đảm bảo tính chính xác các thông tin trên hóa đơn xuất; Báo cáo hàng quý về tình hình sử dụng hóa đơn tại đơn vị;
Ghi chép và hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ thanh toán Lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chi phí công đoàn
Lập và gửi các báo cáo theo quy định đến Phòng Thống kê và các báo cáo đột xuất khác khi được yêu cầu;
Theo dõi các chi phí liên quan đến mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định, công cụ dụng cụ và tính khấu hao tài sản cố định hàng tháng. Quản lý và lưu trữ các chứng từ khấu hao tài sản cố định;
Nhập dữ liệu, số liệu kế toán vào phần mềm kế toán chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Công ty;
Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán trong phạm vi công việc phụ trách.
Có kỹ năng ghi nhận doanh thu, tính toán quản lý hóa đơn và chứng từ;
Cẩn thận, chú ý tới chi tiết, nhạy bén với các con số;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, khả năng phối hợp với đồng nghiệp và các phòng ban khác;
Sử dụng tốt Excel, phần mềm kế toán và các ứng dụng tin học văn phòng khác.
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ADM ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ADM ENTERTAINMENT

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ADM ENTERTAINMENT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ADM ENTERTAINMENT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

