Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XNK 3L HOÀNG GIA LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH XNK 3L HOÀNG GIA LONG
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH XNK 3L HOÀNG GIA LONG

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: CÔNG TY HOÀNG GIA LONG, KHÁNH BÌNH 72, KHÁNH BÌNH, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lên đơn, phiếu xuất kho cho khách hàng
Phản hồi các vấn đề của khách
Theo dõi công nợ khách hàng
Thu tiền bán hàng và nhập quỹ
Làm list hàng, gửi list hàng cho khách
Nhập dữ liệu mua hàng, bán hàng
Hạch toán nghiệp vụ
Đặt hàng 1 tuần/ 1 lần
Chấm công, tính lương, bhxh
Nhận phân công của ban giám đốc

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng
Sử dụng thành thạo phần mềm misa
Có kinh nghiệm 2 năm kế toán
Biết định khoản

Tại CÔNG TY TNHH XNK 3L HOÀNG GIA LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13
Tham gia BHXH
Được nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút
Nghỉ lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK 3L HOÀNG GIA LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XNK 3L HOÀNG GIA LONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khánh Bình 72, Khánh Bình, Tp Tân Uyên, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

