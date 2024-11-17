Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XNK 3L HOÀNG GIA LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: CÔNG TY HOÀNG GIA LONG, KHÁNH BÌNH 72, KHÁNH BÌNH, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lên đơn, phiếu xuất kho cho khách hàng

Phản hồi các vấn đề của khách

Theo dõi công nợ khách hàng

Thu tiền bán hàng và nhập quỹ

Làm list hàng, gửi list hàng cho khách

Nhập dữ liệu mua hàng, bán hàng

Hạch toán nghiệp vụ

Đặt hàng 1 tuần/ 1 lần

Chấm công, tính lương, bhxh

Nhận phân công của ban giám đốc

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng

Sử dụng thành thạo phần mềm misa

Có kinh nghiệm 2 năm kế toán

Biết định khoản

Tại CÔNG TY TNHH XNK 3L HOÀNG GIA LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Tham gia BHXH

Được nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút

Nghỉ lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK 3L HOÀNG GIA LONG

