Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nguyên làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 12 Triệu

Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nguyên
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nguyên

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nguyên

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 05/4A Khu Phố Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

- TP Hồ Chí Minh, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Theo dõi hợp đồng mua bán
- Theo dõi và làm việc với cơ quan tài chính, nhà nước khi có yêu cầu từ cấp trên
- Theo dõi và quản lý Thu/chi nội bộ
- Theo dõi đơn hàng và xuất hoá đơn
- Theo dõi Công nợ Phải Thu/Phải Trả để lên lịch thanh toán và đòi nợ đúng hạn
- Lập các báo cáo chi tiết TSCĐ, CCDC ngắn hạn, dài hạn theo tháng, tháng, năm.
- Lập các bút toán ghi sổ, các bút toán điều chỉnh, phân bổ, khấu hao & chi phí cho từng bộ phận.
- Lập báo cáo nội bộ Thu/Chi, Công nợ Mua vào/Bán ra
- Tổng hợp bảng kê đầu vào, đầu ra gửi cho bộ phận Kế toán Thuế để lên tờ khai Thuế GTGT hàng tháng nộp Cục Thuế

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán
- Thông thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là excel
- Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm
- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực khởi điểm từ 12 triệu
Lương cứng + phụ cấp cơm+ phụ cấp tăng ca + chuyên cần+ thưởng… thu nhập thực tế hấp dẫn.
Chế độ BHXH, BHYT,…. đầy đủ theo quy định của Nhà Nước.
Thưởng tết 1-3 tháng, du lịch hằng năm, xét duyệt tăng lương định kì 3 tháng-6 tháng,…
Địa điểm làm việc : 105/4A Khu Phố Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nguyên

Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nguyên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 105/4A Khu Phố Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

