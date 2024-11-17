Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô A1, Đường Đ2, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Lưu ý vị trí này phải làm việc theo ca luân phiên mỗi tuần:

Ca 1: Từ 08h00 - 16h30

Ca 2 : Từ 16h30 - 00h30

- Căn cứ vào đơn đặt hàng, hợp đồng bán, phiếu đề nghị giao hàng và phiếu xuất kho của Phòng cung ứng để tiến hành lập hoá đơn tài chính cho từng nghiệp vụ phát sinh.

- Cập nhật, theo dõi việc giao nhận hoá đơn bán hàng cho khách hàng

- Lập, theo dõi, thu hồi các biên bản chình sửa, thanh huỷ các hoá đơn kịp thời

- Theo dõi chi tiết và tổng hợp doanh thu bán ra theo từng sản phẩm, Báo cáo doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng lên cấp trên

- Kết hợp cùng kế toán công nợ phải thu theo dõi hợp đồng, đơn bán hàng, sắp xếp, lưu trữ theo ngày, nhắc nhở bộ phận kinh doanh các khoản công nợ đến hạn

- Sắp xếp, lưu trữ, bảo quản hoá đơn theo tháng

- Tổng hợp doanh thu theo từng tháng

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, ưu tiên NAM

Chấp nhận làm việc theo ca

- Độ tuổi dưới 35 - Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm làm kế toán hoá đơn bán hàng( Ưu tiên ứng viên làm việc trong các Công ty sản xuất Quy mô lớn)

- Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Giao tiếp tốt/ tác phong gọn gàng

- Biết sử dụng phần mềm SAP là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, ưu tiên NAM

Chấp nhận làm việc theo ca

- Độ tuổi dưới 35 - Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm làm kế toán hoá đơn bán hàng( Ưu tiên ứng viên làm việc trong các Công ty sản xuất Quy mô lớn)

- Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Giao tiếp tốt/ tác phong gọn gàng

- Biết sử dụng phần mềm SAP là một lợi thế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin