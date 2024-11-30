Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 115, đường DT743C Khu phố Thống nhất 1, Phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo dõi công nợ
Theo dõi thu chi
Tổng hợp xuất hóa đơn
theo dõi xuất nhập tồn vật tư hàng hóa công ty
Các công việc khác theo yêu cầu cấp quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

có kinh nghiệm 1 năm trở lên
chăm chỉ
trung thự

Tại CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương tháng 13
Đóng BHXH
phúc lợi công ty ( sinh nhật, kết hôn, các ngày lễ...)
Du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 115, đường DT743C Khu phố Thống nhất 1, Phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

