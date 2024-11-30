Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 115, đường DT743C Khu phố Thống nhất 1, Phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo dõi công nợ

Theo dõi thu chi

Tổng hợp xuất hóa đơn

theo dõi xuất nhập tồn vật tư hàng hóa công ty

Các công việc khác theo yêu cầu cấp quản lý

có kinh nghiệm 1 năm trở lên

chăm chỉ

trung thự

Tại CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương tháng 13

Đóng BHXH

phúc lợi công ty ( sinh nhật, kết hôn, các ngày lễ...)

Du lịch

