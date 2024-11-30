Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 115, đường DT743C Khu phố Thống nhất 1, Phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Theo dõi công nợ
Theo dõi thu chi
Tổng hợp xuất hóa đơn
theo dõi xuất nhập tồn vật tư hàng hóa công ty
Các công việc khác theo yêu cầu cấp quản lý
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
có kinh nghiệm 1 năm trở lên
chăm chỉ
trung thự
chăm chỉ
trung thự
Tại CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng lương tháng 13
Đóng BHXH
phúc lợi công ty ( sinh nhật, kết hôn, các ngày lễ...)
Du lịch
Đóng BHXH
phúc lợi công ty ( sinh nhật, kết hôn, các ngày lễ...)
Du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI