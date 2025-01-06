Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hướng Xanh làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 1332, Đường Hùng Vương, P. Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Lưu trữ, phân loại, sắp xếp các chứng từ nội bộ.

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ.

- Hạch toán chứng từ theo đúng quy định nội bộ.

- Phối hợp cùng các kế toán khác trong công việc.

- Lập, xuất báo cáo định kỳ theo tuần, tháng, quý hoặc bất cứ khi nào có yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vị trí kế toátoán.

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.

- Sử dụng thành thạo Vi tính văn phòng và các công cụ phân tích tài chính.

- Cẩn thận, trung thực, chịu khó, có trách nhiệm với công việc, có ý chí cầu tiến và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hướng Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính, đặc biệt không tăng ca.

- Làm việc trong môi trường năng động, vui vẻ, thoải mái.

- Được nghỉ phép năm, lễ tết, lương tháng 13... theo quy định chung của công ty.

- Thưởng các ngày Lễ lớn: 30/4, 02/9, Tết ,...

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thưởng lễ theo quy định của công ty và quy định của nhà nước hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hướng Xanh

