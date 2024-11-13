Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG NGỌC THIÊN PHƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG NGỌC THIÊN PHƯƠNG
- Bình Dương: Lô 2
- F , Đường N2, P.Phú Cường., Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
-Xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho các đối tượng khách hàng
-Tính Nguyên Vật Liệu , Hàng Hóa theo doanh thu bán ra.
-Quản lý định mức tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa
-Kiểm soát Thu - Chi mỗi ngày
-Báo cáo doanh thu - chi phí - lợi nhuận
-Theo dõi, chấm công ngày phép, Tính lương nhân viên.
-Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính Doanh Nghiệp ( 1 quý chỉ phát sinh 1 - 2 tờ hóa đơn, có quý không phát sinh hóa đơn)
-Thực hiện các công việc được giao khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 01-02 năm kinh nghiệm kế toán, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tại Ngành F &B.
• Hoạt bát, nhanh nhẹn, hòa đồng...
• Có kinh nghiệm làm các công việc hành chính là một lợi thế;
• Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, chi tiết, có trách nhiệm cao trong công việc;
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG NGỌC THIÊN PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận
- Được hưởng lương thâm niên theo quy định
- Được xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc.
- Được hưởng BHXH, BHYT,.. chế độ các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch, lương tháng thứ 13..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG NGỌC THIÊN PHƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
