Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG NGỌC THIÊN PHƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô 2 - F , Đường N2, P.Phú Cường., Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

-Xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho các đối tượng khách hàng

-Tính Nguyên Vật Liệu , Hàng Hóa theo doanh thu bán ra.

-Quản lý định mức tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa

-Kiểm soát Thu - Chi mỗi ngày

-Báo cáo doanh thu - chi phí - lợi nhuận

-Theo dõi, chấm công ngày phép, Tính lương nhân viên.

-Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính Doanh Nghiệp ( 1 quý chỉ phát sinh 1 - 2 tờ hóa đơn, có quý không phát sinh hóa đơn)

-Thực hiện các công việc được giao khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đằng, đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.

• Có ít nhất 01-02 năm kinh nghiệm kế toán, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tại Ngành F &B.

• Hoạt bát, nhanh nhẹn, hòa đồng...

• Có kinh nghiệm làm các công việc hành chính là một lợi thế;

• Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, chi tiết, có trách nhiệm cao trong công việc;

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG NGỌC THIÊN PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc T2- đến Sáng T7 (8h -17h00 nghỉ trưa 1 tiếng )

- Lương thỏa thuận

- Được hưởng lương thâm niên theo quy định

- Được xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc.

- Được hưởng BHXH, BHYT,.. chế độ các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch, lương tháng thứ 13..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG NGỌC THIÊN PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin