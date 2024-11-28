Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà Hei Tower - Số 1 Nguỵ Như Kon Tum - quận Thanh Xuân - Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến doanh thu, chi phí, lương, các khoản phải thu, phải trả.

Kiểm tra và lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán theo đúng quy định pháp luật.

Giám sát việc sử dụng chi phí, tài sản của công ty, phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích, có trách nhiệm báo cáo và đề xuất xử lý.

Chịu trách nhiệm giao dịch với các ngành chức năng, các đối tác như công ty kiểm toán, ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp...

Phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý doanh thu bán hàng, thanh quyết toán các khoản thu chi đối với nhân viên công ty, nhà cung cấp và khách hàng.

Xử lý các chứng từ hóa đơn, hồ sơ giao hàng theo từng hợp đồng.

Xử lý các chứng từ giải ngân với ngân hàng.

Thu chi và theo dõi các khoản chi phí bằng tiền mặt.

Hạch toán các chứng từ tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu vào hệ thống MISA, lưu trữ toàn bộ hồ sơ hàng nhập theo đúng lô.

Quản lý tài sản và công cụ dụng cụ.

Quản lý nhân sự, đảm bảo các chế độ cho nhân viên

Báo tăng/giảm BHXH cho nhân viên chính thức/nghỉ việc và gửi hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (Nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản...) lên Cơ quan BHXH.

Đăng ký Mã số Thuế (MST), người phụ thuộc cho nhân viên.

Gửi tờ khai Thuế TNCN định kỳ hàng Quý lên Cơ quan Thuế.

Hợp đồng, đề nghị thanh toán, biên bản nghiệm thu, báo cáo....

Phối hợp với các bộ phận khác và kế toán để lên hợp đồng phù hợp.

Đặt vé máy bay, khách sạn... khi nhân viên đi công tác.

Thực hiện các thủ tục liên quan đến hành chính cho nhân viên.

Các công việc liên quan khác theo phân công của Quản lý, Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Giới tính: Nữ ( 1990 - 1997)

Có 4-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word...) và các phần mềm phục vụ công việc.

Hiểu biết và có khả năng tự học hỏi, cập nhật về Pháp luật liên quan đến Thuế TNDN, Thuế TNCN, BHXH và các luật khác liên quan đến công việc chuyên môn.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục khi làm việc với các cơ quan chức năng như: Cơ quan Thuế, BHXH, kiểm toán, ngân hàng, đối tác, nhà cung cấp, khách hàng...

Có tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, chú trọng đến từng chi tiết và tính chính xác với các số liệu, bảng tính, văn bản, tài liệu, hợp đồng...

Có khả năng sắp xếp, lưu trữ hồ sơ giấy cũng như file mềm một cách đầy đủ, khoa học, dễ tìm kiếm, truy xuất khi cần.

Có tính cách trung thực, đáng tin cậy, trách nhiệm cao.

Có tư duy hệ thống, tư duy phản biện.

Có trí nhớ tốt.

Có kỹ năng quản lý thời gian, ưu tiên công việc để đảm bảo đúng thời hạn.

Sẵn sàng kiêm nhiệm thêm công việc theo yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận khi phỏng vấn: Thỏa thuận theo năng lực 12.000.000 - 14.000.000 + Thưởng

Phụ cấp ăn trưa: 40.000VNĐ/Ngày làm việc, miễn phí gửi xe;

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chính sách nghỉ phép năm, nghỉ lễ, Tết theo quy định và thêm ngày nghỉ phép linh hoạt cho các sự kiện đặc biệt (sinh nhật, lễ kỷ niệm, ngày gia đình).

Các khoản hỗ trợ khác: hỗ trợ ăn trưa, đi lại, và các khoản phụ cấp khác theo chính sách công ty.

Tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, các hội thảo nhân sự trong và ngoài công ty.

Được tham gia vào các dự án sáng tạo của công ty, giúp mở rộng kỹ năng và hiểu biết về ngành sản xuất nội dung truyền thông.

Văn hóa doanh nghiệp đề cao tính linh hoạt, tinh thần hợp tác và sáng tạo.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các sự kiện lớn như ngày hội gia đình, lễ kỷ niệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM

