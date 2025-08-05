Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Phát Thanh Truyền Hình LalaTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi doanh thu, dòng tiền và nhập số liệu doanh thu, chi phí dựa trên hệ thống báo cáo của Ngân hàng và hệ thống báo cáo nội bộ.

Theo dõi, quản lý chứng từ xuất hóa đơn VAT theo chu kỳ tháng, quý, năm.

Hạch toán phân bổ chi phí, giá vốn theo yêu cầu và định hướng kinh doanh của công ty.

Tổng kết và thực hiện các báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

Quản lý và thực hiện quy trình hành chính với các bên cung cấp dịch vụ và đối tác (kết hợp với bộ phận Pháp lý và Nhân sự): Làm hợp đồng, đối soát, thực hiện và theo dõi thanh toán.

Là đầu mối liên hệ với các cơ quan nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ trong việc thực hiện các quy trình liên quan đến doanh nghiệp: Cơ quan Thuế, Ngân hàng.

Xử lý các công việc phát sinh liên quan đến kế toán tổng hợp và các việc khác theo chỉ đạo của ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, minh bạch trong hành động và giao tiếp.

Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh.

Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương tự.

Thành thạo trong việc sử dụng Microsoft Office, Google Documents và các phần mềm nghiệp vụ như Misa, phần mềm Thuế.

Có tinh thần học hỏi cao, chủ động trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, có thể giao tiếp được tiếng Anh là một lợi thế.

Cẩn thận, chi tiết trong công việc, có tinh thần tìm tòi học hỏi để có thể thực hiện công việc một cách tốt nhất.

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Thanh Truyền Hình LalaTV Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc và học hỏi trực tiếp từ ban giám đốc.

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, công bằng.

Thưởng tháng lương thứ 13 theo hiệu suất cá nhân và tình hình kinh doanh của công ty.

Xét tăng lương 1 lần/năm.

Các chế độ khác theo quy định của công ty (nghỉ mát, tiệc cuối năm, v.v)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Thanh Truyền Hình LalaTV

