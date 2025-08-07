Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KCN Đồng Vàng, Số 45 Miêu Nha, Đường 70, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ hằng ngày.
Quản lý thu chi, công nợ, phiếu thu/chi, hóa đơn nội bộ.
Chấm công và tính lương cho cán bộ nhân viên
Kiểm tra chứng từ, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ kế toán.
Hỗ trợ kế toán trưởng trong các công việc nội bộ (không bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo thuế).
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí kế toán nội bộ.
Sử dụng tốt Excel, phần mềm kế toán cơ bản.
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần học hỏi và phối hợp nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận theo năng lực
Được hướng dẫn, đào tạo bởi Kế toán trưởng.
Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép đầy đủ theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn trong phòng kế toán.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT
