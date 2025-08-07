Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Đồng Vàng, Số 45 Miêu Nha, Đường 70, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ hằng ngày.

Quản lý thu chi, công nợ, phiếu thu/chi, hóa đơn nội bộ.

Chấm công và tính lương cho cán bộ nhân viên

Kiểm tra chứng từ, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ kế toán.

Hỗ trợ kế toán trưởng trong các công việc nội bộ (không bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo thuế).

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí kế toán nội bộ.

Sử dụng tốt Excel, phần mềm kế toán cơ bản.

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần học hỏi và phối hợp nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực

Được hướng dẫn, đào tạo bởi Kế toán trưởng.

Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép đầy đủ theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn trong phòng kế toán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin