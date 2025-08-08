Tuyển Kế toán nội bộ Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 Ngách 2 Ngõ 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi và hạch toánh các giao dịch tài chính phát sinh: kế toán doanh thu, chi phí, quản lý công nợ khách hàng và nhà cung cấp (CTV)

Đối soát, kiểm tra hoá đơn đầu vào và đầu ra, đảm bảo hợp pháp và chính xác

Cập nhật tiền về và đối chiếu công nợ định kỳ

Phát hành hoá đơn VAT cho khách hàng, xử lý thanh toán theo yêu cầu

Lữu trữ chứng từ, hợp đồng một cách khoa học và đầy đủ, phục vụ kiểm toán nội bộ hoặc bên ngoài

Lập báo cáo nội bộ: thu chi theo tuần/tháng/quý; cập nhật bảng P&L; báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phối hợp với đối tác làm dịch vụ kế toán thuế

Hỗ trợ các nhiệm vụ khác khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vai trò kế toán nội bộ

Có khả năng sử dụng phần mềm kế toán cơ bản và thành thạo Excel

Hiểu biết về luật thuế, hoá đơn, quản lý công nựo và quy trình kế toán doanh nghiệp

Làm việc chính xác, tỉ mỉ

Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường cung cấp dịch vụ (dịch thuật, outsourcing…) là lợi thế.

Tại Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực

Chế độ BHXH, 12 ngày nghỉ phép/năm, sinh nhật được nghỉ có lương

Môi trường làm việc năng động, giao thoa giữa ngôn ngữ và tài chính

Có cơ hội học hỏi nhanh từ các bộ phận khác như PM, AM, Vendor

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen

