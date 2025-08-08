Tuyển Kế toán nội bộ Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 3 Ngách 2 Ngõ 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi và hạch toánh các giao dịch tài chính phát sinh: kế toán doanh thu, chi phí, quản lý công nợ khách hàng và nhà cung cấp (CTV)
Đối soát, kiểm tra hoá đơn đầu vào và đầu ra, đảm bảo hợp pháp và chính xác
Cập nhật tiền về và đối chiếu công nợ định kỳ
Phát hành hoá đơn VAT cho khách hàng, xử lý thanh toán theo yêu cầu
Lữu trữ chứng từ, hợp đồng một cách khoa học và đầy đủ, phục vụ kiểm toán nội bộ hoặc bên ngoài
Lập báo cáo nội bộ: thu chi theo tuần/tháng/quý; cập nhật bảng P&L; báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Phối hợp với đối tác làm dịch vụ kế toán thuế
Hỗ trợ các nhiệm vụ khác khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vai trò kế toán nội bộ
Có khả năng sử dụng phần mềm kế toán cơ bản và thành thạo Excel
Hiểu biết về luật thuế, hoá đơn, quản lý công nựo và quy trình kế toán doanh nghiệp
Làm việc chính xác, tỉ mỉ
Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường cung cấp dịch vụ (dịch thuật, outsourcing…) là lợi thế.

Tại Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực
Chế độ BHXH, 12 ngày nghỉ phép/năm, sinh nhật được nghỉ có lương
Môi trường làm việc năng động, giao thoa giữa ngôn ngữ và tài chính
Có cơ hội học hỏi nhanh từ các bộ phận khác như PM, AM, Vendor

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen

Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 30 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

