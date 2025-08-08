Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

- Ghi chép và theo dõi các khoản thu – chi hàng ngày;

- Quản lý công nợ;

- Theo dõi và kiểm soát hàng tồn kho, tài sản;

- Lập báo cáo thu chi, chi phí, lãi/lỗ định kỳ;

- Hỗ trợ các công việc kế toán khác và lưu trữ chứng từ nội bộ;

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của KTT.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán, tài chính các trường Đại học, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học Thương Mại, Học viện Tài chính, Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng và các trường liên quan;

- Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 - 15M/tháng (thỏa thuận);

- Được hỗ trợ ăn tại văn phòng + vé xe tháng, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;

- Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;

- Tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty;

- Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;

- Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 7, 8h sáng đến 17h30 chiều (Thứ 7 từ 8h sáng đến 16h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC

