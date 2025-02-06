Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 6, ngõ 8 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Thu chi quỹ hàng ngày, quỹ tiền mặt

- Theo dõi công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp

- Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp

- Xuất hóa đơn đầu ra

- Làm lương văn phòng

- Làm báo cáo hàng tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu

- Giao dịch với ngân hàng: chuyển unc, bảo lãnh, mua bán ngoại tệ

- Các công việc khác liên quan theo sự phân công của kế toán trưởng, ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trường Đại học khoa kế toán, tài chính doanh nghiệp, ưu tiên học trường Học Viên Tài chính...

- Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tốt

- Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm Misa Amis

- Đã có kinh nghiệm làm kế toán từ 3 năm đến 5 năm trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: 10.000.000 đ / tháng - 12.000.000đ / tháng

Lương thử việc: 85% lương chính thức

+ Phụ cấp tiền điện thoại ,xăng xe +Phụ cấp ăn trưa : theo chế độ công ty

+ Tiền làm ngoài giờ (nếu có)

- Thưởng hấp dẫn theo chính sách công ty, các dịp Lễ Tết, đi du lịch 1 năm 1 lần

- Được hưởng các chế độ theo quy định, được đóng Bảo hiểm đầy đủ, có ngày nghỉ phép

- Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp

- Thời gian thử việc: 2 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT

