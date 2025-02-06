Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 6, ngõ 8 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Thu chi quỹ hàng ngày, quỹ tiền mặt
- Theo dõi công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp
- Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp
- Xuất hóa đơn đầu ra
- Làm lương văn phòng
- Làm báo cáo hàng tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu
- Giao dịch với ngân hàng: chuyển unc, bảo lãnh, mua bán ngoại tệ
- Các công việc khác liên quan theo sự phân công của kế toán trưởng, ban Giám đốc
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trường Đại học khoa kế toán, tài chính doanh nghiệp, ưu tiên học trường Học Viên Tài chính...
- Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tốt
- Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm Misa Amis
- Đã có kinh nghiệm làm kế toán từ 3 năm đến 5 năm trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương chính thức: 10.000.000 đ / tháng - 12.000.000đ / tháng
Lương thử việc: 85% lương chính thức
+ Phụ cấp tiền điện thoại ,xăng xe +Phụ cấp ăn trưa : theo chế độ công ty
+ Tiền làm ngoài giờ (nếu có)
- Thưởng hấp dẫn theo chính sách công ty, các dịp Lễ Tết, đi du lịch 1 năm 1 lần
- Được hưởng các chế độ theo quy định, được đóng Bảo hiểm đầy đủ, có ngày nghỉ phép
- Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp
- Thời gian thử việc: 2 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT
