Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NV C11 Khu Trung Hòa - Nhân Chính (Ngõ 54 Nguyễn Thị Định), Phường Trung Hòa,, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Kiểm soát quy trình thủ tục thanh toán theo đúng quy trình và quy định của công ty tại Văn phòng Hà Nội;

Quản lý và kiểm soát các khoản chi phí cho Văn phòng Hà Nội hợp lý và tiết kiệm;

Kiểm tra và lập các báo cáo công nợ đầu vào và đầu ra thông qua việc kiểm tra số liệu công nợ để lập Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp ở khu vực Hà Nội.

Chịu trách nhiệm quản lý các tài khoản tại ngân hàng của công ty.

Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán

Quản lý kho văn phòng Hà Nội.

Thực hiện các công việc liên quan về hành chính, nhân sự: trực hotline, thủ tục BHXH, các giấy phép hành chính ở VPĐD Hà Nội, chi phí văn phòng cố định, chi phí công tác,...

Quản lý TSCĐ, CCDC của VPHN, phối hợp thực hiện kiểm kê tài sản theo kế hoạch định kỳ hoặc khi phát sinh.

Thực hiện các công việc khác hay Hỗ trợ các công việc của phòng ban khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng/Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên ngành Kế Toán, Kiểm Toán hoặc các ngành liên quan;

Ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trở lên ở vị trí Thực tập sinh Kế Toán, Kế Toán Nội Bộ hoặc các công việc liên quan;

CHẤP NHẬN SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG, SẼ ĐÀO TẠO THÊM PHẦN CHUYÊN MÔN LÀM VIỆC THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THỦ QUỸ, NỘI BỘ.

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm ERP là một lợi thế.

Sử dụng cơ bản tin học văn phòng;

Cẩn thận tỉ mỉ trong việc quản lý và sắp xếp thời gian và công việc;

Chủ động, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc.

Khả năng đa nhiệm và chịu áp lực tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7,000,0000 - 8,000,000 đ/ tháng

Tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định.

Thưởng các dịp lễ, Tết, phép năm, công đoàn.

Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ.

Hỗ trợ tiền cơm trưa (35.000 đ / ngày nguyên công) khi trở thành nhân viên chính thức.

Hỗ trợ tiền cơ

khi trở thành nhân viên chính thức.

Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp, học hỏi và trải nghiệm các nghiệp vụ thực tế, phát triển chuyên môn cá nhân trong lĩnh vực chứng từ kế toán, phần hành kế toán.

Cơ hội tiếp xúc và làm việc thực tế trên phần mềm ERP của công ty.

Được hướng dẫn và đào tạo các công việc liên quan.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin