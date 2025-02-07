Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 28 lô 6 ngõ 23 Lê Văn Lương

- Nhân Chính

- Thanh Xuân

- Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1. Quản Lý Tài Chính - Kế Toán Nội Bộ
• Thu thập, kiểm tra và xử lý các chứng từ kế toán nội bộ đảm bảo tính chính xác và kịp thời.
• Theo dõi, quản lý và đối chiếu các khoản thu chi, công nợ phải thu/phải trả, quỹ tiền mặt và dòng tiền.
• Đảm bảo số liệu nội bộ khớp đúng và tuân thủ các quy định của công ty và pháp luật.
2. Lập Và Phân Tích Báo Cáo Tỷ Trọng
• Xây dựng và trình bày báo cáo tỷ trọng chi tiết, tập trung vào:
• Phân tích mức đóng góp của doanh thu, chi phí, và lợi nhuận từ các mảng kinh doanh/hạng mục.
• Đo lường hiệu quả tài chính và đưa ra các báo cáo chuyên sâu phục vụ chiến lược công ty.
• Phối hợp với các phòng ban liên quan để thu thập dữ liệu, đảm bảo tính chính xác và toàn diện trong báo cáo.
• Đưa ra các khuyến nghị giúp tối ưu hóa chi phí và cải thiện hiệu quả hoạt động.
3. Hỗ Trợ Các Công Việc Kế Toán Khác
• Lập các báo cáo tài chính nội bộ định kỳ (tuần, tháng, quý).
• Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu sổ sách, và chuẩn bị dữ liệu phục vụ kiểm toán khi cần.
• Thực hiện các công việc kế toán phát sinh theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:
• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các ngành liên quan.
2. Kinh nghiệm:
• Ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán nội bộ hoặc tương đương.
• Hiểu biết về lập báo cáo tài chính nội bộ và phân tích tỷ trọng.
3. Kỹ năng chuyên môn:
• Thành thạo Excel (pivot table, hàm nâng cao) và phần mềm kế toán (Misa, Fast,...).
• Kỹ năng phân tích số liệu tốt, đặc biệt là khả năng lập báo cáo tỷ trọng.
4. Tố chất cá nhân:
• Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, và trách nhiệm cao trong công việc.
• Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực và có tinh thần học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Lương cứng từ 9tr + thưởng + phụ cấp
• Thưởng: Lương tháng 13, thưởng KPI và các dịp lễ Tết.
• Phúc lợi: Chế độ bảo hiểm theo quy định + chính sách phúc lợi riêng của công ty.
• Đào tạo: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và nâng cao kỹ năng chuyên môn.
• Môi trường làm việc: Trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding

Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

