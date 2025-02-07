Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28 lô 6 ngõ 23 Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1. Quản Lý Tài Chính - Kế Toán Nội Bộ

• Thu thập, kiểm tra và xử lý các chứng từ kế toán nội bộ đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

• Theo dõi, quản lý và đối chiếu các khoản thu chi, công nợ phải thu/phải trả, quỹ tiền mặt và dòng tiền.

• Đảm bảo số liệu nội bộ khớp đúng và tuân thủ các quy định của công ty và pháp luật.

2. Lập Và Phân Tích Báo Cáo Tỷ Trọng

• Xây dựng và trình bày báo cáo tỷ trọng chi tiết, tập trung vào:

• Phân tích mức đóng góp của doanh thu, chi phí, và lợi nhuận từ các mảng kinh doanh/hạng mục.

• Đo lường hiệu quả tài chính và đưa ra các báo cáo chuyên sâu phục vụ chiến lược công ty.

• Phối hợp với các phòng ban liên quan để thu thập dữ liệu, đảm bảo tính chính xác và toàn diện trong báo cáo.

• Đưa ra các khuyến nghị giúp tối ưu hóa chi phí và cải thiện hiệu quả hoạt động.

3. Hỗ Trợ Các Công Việc Kế Toán Khác

• Lập các báo cáo tài chính nội bộ định kỳ (tuần, tháng, quý).

• Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu sổ sách, và chuẩn bị dữ liệu phục vụ kiểm toán khi cần.

• Thực hiện các công việc kế toán phát sinh theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm:

• Ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán nội bộ hoặc tương đương.

• Hiểu biết về lập báo cáo tài chính nội bộ và phân tích tỷ trọng.

3. Kỹ năng chuyên môn:

• Thành thạo Excel (pivot table, hàm nâng cao) và phần mềm kế toán (Misa, Fast,...).

• Kỹ năng phân tích số liệu tốt, đặc biệt là khả năng lập báo cáo tỷ trọng.

4. Tố chất cá nhân:

• Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, và trách nhiệm cao trong công việc.

• Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực và có tinh thần học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Lương cứng từ 9tr + thưởng + phụ cấp

• Thưởng: Lương tháng 13, thưởng KPI và các dịp lễ Tết.

• Phúc lợi: Chế độ bảo hiểm theo quy định + chính sách phúc lợi riêng của công ty.

• Đào tạo: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

• Môi trường làm việc: Trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding

