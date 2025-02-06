Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ ĐIỆN LOTUS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ ĐIỆN LOTUS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ ĐIỆN LOTUS
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ ĐIỆN LOTUS

Kế toán nội bộ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ ĐIỆN LOTUS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quận 12, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Đánh đơn hàng
Làm báo giá, hợp đồng
Sắp xếp hóa đơn, chứng từ
Theo dõi hàng trả lại
Quản lý công nợ của cty với khách hàng
Một số công việc khác cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
Thành thạo word, excel, tin học văn phòng
Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên làm kế toán hoặc vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ ĐIỆN LOTUS Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, nghỉ lễ, tết,...theo quy định của nhà nước và các chính sách khác của cty
Lương theo thỏa thuận
Môi trường làm việc an toàn, thân thiện, năng động
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc
Ăn trưa tại công ty (HN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ ĐIỆN LOTUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ ĐIỆN LOTUS

CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ ĐIỆN LOTUS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số 8C, Xóm Đề 1, Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-noi-bo-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job285067
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH HAPPY ENGLISH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH HAPPY ENGLISH VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH BTB Electric Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH BTB Electric Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SONG CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SONG CHÂU
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ - Kỹ Thuật Hạ Tầng Legend làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ - Kỹ Thuật Hạ Tầng Legend
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUEEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUEEN
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG INTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG INTECH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN NHŨ TƯƠNG VIỆT PHÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NHŨ TƯƠNG VIỆT PHÁP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MARKETING IBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH MARKETING IBC
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FRESCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FRESCO
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN NHŨ TƯƠNG VIỆT PHÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NHŨ TƯƠNG VIỆT PHÁP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN TRƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN TRƯỜNG
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MYA LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu CÔNG TY TNHH MYA LONG
Trên 13 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS QUỐC TẾ BEST CHOICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS QUỐC TẾ BEST CHOICE
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BDBC FASHION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH BDBC FASHION
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM
11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH
11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN COCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN COCO VIỆT NAM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Aitec Metals làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Aitec Metals
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm