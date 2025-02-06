Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ ĐIỆN LOTUS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ ĐIỆN LOTUS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Quận 12, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Đánh đơn hàng
Làm báo giá, hợp đồng
Sắp xếp hóa đơn, chứng từ
Theo dõi hàng trả lại
Quản lý công nợ của cty với khách hàng
Một số công việc khác cấp trên giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
Thành thạo word, excel, tin học văn phòng
Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên làm kế toán hoặc vị trí tương đương
Tại CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ ĐIỆN LOTUS Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, nghỉ lễ, tết,...theo quy định của nhà nước và các chính sách khác của cty
Lương theo thỏa thuận
Môi trường làm việc an toàn, thân thiện, năng động
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc
Ăn trưa tại công ty (HN)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ ĐIỆN LOTUS
