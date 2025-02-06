Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ ĐIỆN LOTUS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận 12, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Đánh đơn hàng

Làm báo giá, hợp đồng

Sắp xếp hóa đơn, chứng từ

Theo dõi hàng trả lại

Quản lý công nợ của cty với khách hàng

Một số công việc khác cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Thành thạo word, excel, tin học văn phòng

Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc

Có kinh nghiệm 2 năm trở lên làm kế toán hoặc vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ ĐIỆN LOTUS Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, nghỉ lễ, tết,...theo quy định của nhà nước và các chính sách khác của cty

Lương theo thỏa thuận

Môi trường làm việc an toàn, thân thiện, năng động

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc

Ăn trưa tại công ty (HN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ ĐIỆN LOTUS

